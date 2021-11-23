Однако в Украине сначала опровергли угрозу. И лишь недавно уже из украинской разведки пришло сообщение, что Россия готовится напасть, причем даже назвали сроки (январь – февраль 2022 года).

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"Ошиблись в коммуникации"

Почему в Украине сначала не соглашались со словами, звучащими от западных партнеров об угрозе нового вторжения России? На этот счет высказался внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Почему наши оценки несколько разбегались 3 недели назад? Дело было так (можете верить или не верить): те карусели, которые российские военные крутят на наших границах, являются частью операции по дезинформации и нас, и Запада. Если бы я нападал на Украину... Что бы я сделал на месте Путина? Скрыл бы время, способ действий и само намерение. Вот так и есть, так они сейчас и делают,

– рассказал Арестович.

И добавил, что на самом же деле "опасность и уровень военной угрозы – неслыханные ". К чему прибавляется еще и геополитический фактор: "Китай угрожает Тайваню. Если кризисы совпадут (в Украине и на Тайване – 24 канал), то Соединенным Штатам будет очень тяжело реагировать на два таких кризиса в разных частях света".

Уровень опасности огромен. Мы его полностью понимаем. Немного разошлись в оценках. Но после того, как прошли консультации разведывательных органов, министров обороны США и Великобритании, оценки выровняли. Мы несколько ошиблись в коммуникации, несколько отстали в реакции, но теперь стремительно догоняем,

– подытожил советник главы ОП.

Также Алексей Арестович отметил, что планирование на международном уровне ответа (организационного, материального и политического) на возможную агрессию России активно продолжается.

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