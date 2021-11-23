По его словам, Белый дом точно планов России не знает. Однако хорошо знаком со схемами, которые применяет российское руководство.

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Позиция Госдепа США относительно угрозы вторжения России в Украину

Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс 22 ноября заявил следующее:

Мы не можем говорить о намерениях Москвы (касаемо вторжения в Украину – 24 канал). Но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия.

Господин Прайс вместе с этим:

Отметил, что любая агрессия в сторону Украины от России вызовет обеспокоенность в США.

Однако не стал конкретизировать, какими именно действиями будут реагировать Штаты, если российские войска массово зайдут на территорию Украины.

Тем временем в Сенате США законодатели предложили поправку в оборонный бюджет, которая включает санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

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