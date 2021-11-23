О прогнозируемом количестве российских войск возле Украины заявил исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов.
Читайте также "Мы несколько отстали в реакции": в ОП объяснили, почему в Украине сначала опровергли угрозу из Кремля
Какой может быть концентрация войск России в 2022 году
По словам Михайлова, в течение последних нескольких недель ситуация на украинской границе ухудшилась, а наращивание российских войск вызывает "серьезные опасения".
Если 3 недели назад мы наблюдали только переброску 4-й гвардейской танковой дивизии к границе из новых частей, которые там появились, то теперь к ней добавляются другие силы 1-й гвардейской танковой армии,
– отметил исследователь.
Он отметил, что в оккупированном Крыму появились отдельные части 49-й, 58-й армии Южного военного округа.
Эксперт также добавил, что сейчас уровень концентрации российских сил на границе Украины сопоставим с апрелем 2021 года. Однако к концу января – началу февраля "там может собраться гораздо больше сил, чем было весной".
Михайлов считает, что особые опасения вызывает информация о прибытии на станцию в Воронеже тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" и вагонов с боеприпасами.
Российская пропаганда активно рассказывает о якобы украинском наступлении на территорию Донбасса. Однако, отметил Михайлов, понятно, что танковые соединения нужны не для защиты Донецка и Луганска, а чтобы при наличии политического решения наступать на украинские территории.
Возможное нападение России на Украину: что известно
- Глава разведки Минобороны Кирилл Буданов недавно рассказал, что Москва планирует напасть на Украину. Широкомасштабная атака может произойти уже в январе – феврале 2022 года. Информацию подтвердила и разведка США.
- Нападение возможно по 3 направлениям – из оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь.
- Министр обороны Украины Алексей Резников не верит, что Россия пойдет на обострение. Но он заверил, что ВСУ в случае обострения ситуации дадут отпор оккупанту.