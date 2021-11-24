Проведення віртуального заходу запланували на період з 9 по 10 грудня. До нього долучаться лідери урядів, громадянського суспільства та приватного сектору.

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США запросили Україну на саміт за демократію

Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію представництва 110 країн, серед них і України.

Переговори будуть присвячені проблемам та можливостям сучасних демократій.

Саміт надасть лідерам платформу для оголошення як індивідуальних, так і колективних зобов'язань, реформ та ініціатив щодо захисту демократії та прав людини в країні й за кордоном,

– заявили у Держдепі.

Напрямки обговорення на саміті

Учасники віртуальної зустрічі матимуть змогу озвучити внутрішні та міжнародні ініціативи за трьома ключовими темами:

захист від авторитаризму;

протидія корупції та боротьба з нею;

сприяння повазі прав людини.

Учасники саміту

У заході візьмуть участь держави-члени Євросоюзу, Індія, Південно-Африканська Республіка, Філіппіни, Грузія, Литва, Латвія тощо. Натомість у списку запрошених немає Росії, Китаю та Туреччини.

До слова, приблизно через рік Байден проведе другий саміт, аби "підсумувати досягнутий прогрес і визначити спільний шлях уперед".

Зверніть увагу! Про те, що американський президент вирішив скликати у грудні віртуальний саміт "лідерів за демократію", стало відомо ще у серпні 2021 року.