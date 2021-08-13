Американський лідер хоче зібрати очільників держав демократичних країн для участі у зустрічі. Він назвав її глобальним протистоянням зростаючих автократичних сил.

Варто прочитати Боротьба демократів і автократів: чи готові США направити своїх військових в Україну

На думку Байдена, США мають продемонструвати іншим країнам, зокрема Росії та Китаю, що Вашингтон разом із союзниками готовий розв'язувати серйозні проблеми.

Президент підкреслив, що учасники саміту Організація Північноатлантичного договору та G7 теж висловлювали сумніви, щодо здатності Вашингтона розв'язувати проблеми.

У Держдепартаменті розкрили ініціативу

Втім у Державному департаменті США розкрили ініціативу Байдена. Там зауважили, що метою саміту буде не простий обмін думками. Під час заходу учасники висуватимуть конкретні ідеї та ініціативи.

Другу частину проведуть у 2022 році

Адміністрація Байдена планує через рік провести другу зустріч після першого саміту у грудні. За цей термін країни-учасниці мають продемонструвати прогрес, який вони досягнули за відведений час.

Наразі Білий дім ще не повідомив список країн, яких запросили на саміт. Деякі аналітики сприймають це як альтернативу форуму G20, де країни визначаються за економічним лідерством, та мають у своєму складі кілька авторитарних держав, таких як:

Росія;

Китай;

Саудівська Аравія.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія та Китай намагаються переконати інші країни у тому, що США втратили лідерство у світі та переживають не найкращі часи. Так Москва та Пекін намагаються залучити уряди багатьох країн до свого, авторитарно бачення світу.

Блінкен наголосив, що у Вашингтона на цей час достатньо сил, хоча конкуренти на світовій арені намагаються витіснити США з лідируючих позицій.