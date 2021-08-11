Пока одни – США и Европа – борются за свободное общество, другие – Китай, Россия и Северная Корея – развивают свой ядерный потенциал. Но обо всём по порядку. Об этом шла речь в авторской программе WTF Алексея Печия на 24 канале.

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Президент США Джо Байден сегодня (11 августа – 24 канал) объявил о том, что уже в декабре он соберет за одним виртуальным столом лидеров демократических стран для проведения глобального "Саммита за демократию".

Демократия против авторитаризма

Саммит пройдет 9 и 10 декабря. По задумке Белого дома, это станет общей площадкой для борьбы не только с автократами, но и коррупцией, последствиями пандемии COVDID-19 и климатическими изменениями.

Как говорят в Вашингтоне, это будет только первый шаг в объединении демократий по всему миру, которое Байден пообещал сделать еще до выборов американского президента.

Тогда же он обещал и вернуть США, цитирую, во главу стола геополитики.

Ровно через год, то есть уже в конце следующего (2022 – 24 канал), будет проведен аналогичный саммит, чтобы проанализировать – смогли ли западные страны достичь ожидаемого результата.

Каким должен быть этот результат в плане борьбы с автократами, в Белом доме не говорят, но здесь сразу же вспоминаются обещания Байдена о том, что как только он станет президентом – автокарты исчезнут.



Байден говорил, что автократы исчезнут / Фото Associated Press

Вот только есть ли время у демократического сообщества на саммиты и раскачку? Боюсь, что нет. Ведь пока демократы только планируют как им бороться и отстаивать свое лидерство, автократы наращивают свои ядерные потенциалы угрожая всему западному миру.

Программа Китая по модернизации и обновлению ядерного потенциала проходит, на самом, деле намного быстрее, чем это прогнозировали на Западе.

Расширение ядерного арсенала Китая

Накануне стало известно, что на территории Китая проводятся работы по строительству 200 новых шахт для ядерных ракет. По словам экспертов, это наиболее значительное расширение ядерного арсенала Китая за всю его историю.

До теми Китай будує понад 200 нових шахт для ядерних ракет, – ЗМІ

Более того, расширение количества ядерных боеголовок позволит Китаю обойти Россию по размеру арсенала межконтинентальных баллистических ракет, а также – составит не менее половины от всех американских ядерных ракет.

И очевидно, что на этом Пекин не остановится. Ведь он видит себя сверхдержавой с претензией на полное мировое господство. Что важно, Китай многие годы вел политику "минимального сдерживания". То есть враги Китая знали, что Пекин входит в семью ядерных держав, и этого было достаточно.

Но сразу после начала открытого противостояния Запада с Китаем, стало очевидно – последний попытается стать первым, еще и в вопросе количества ядерных боеголовок. И США придется с этим считаться.

В Госдепе США отреагировали на такие вести лишь призывом остановится. И вся проблема в том, что Китай, в его развитии ядерного арсенала, абсолютно ничего не сдерживает. Ведь если Россия всё же имеет обязательства перед США не расширять, а наоборот сократить свои арсеналы, то у Китая никаких ядерных сделок ни с кем нет.

Угрозы Северной Кореи

Кроме Китая, в Азии боеголовками угрожает и Северная Корея. Напомню, в прошлом месяце (июль – 24 канал) Северная и Южная Кореи возобновили диалог и даже заявляли, что готовы к восстановлению давно утраченных отношений. Первым шагом стали ежедневные телефонные разговоры правящих верхушек о существующей обстановке.

Но всё изменилось сегодня (11 августа – 24 канал) Корея просто перестала выходить на связь. И всё из-за того, что США и Южная Корея начали подготовку к ежегодным совместным военным учениям.



Ким Чен Ына подталкивают к новым ядерным испытаниям / Фото Associated Press

В Пхеньяне расценили это как вероломство и уже заявляют, что будущие учения не просто разрушают отношения двух стран, но и подталкивают Ким Чен Ына к новым ядерным испытаниям. Сестра северокорейского диктатора выступил с достаточно острой и угрожающей речью в сторону власти Южной Кореи и США.

Россия также угрожает миру ядерным оружием

Но, зачем далеко ходить, если соседняя Россия также угрожает миру ядерным оружием. И, к сожалению, оно может находится даже на оккупированных территориях Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что Россия продолжает наращивать военный потенциал в Крыму, в том числе и ядерный. Он отметил, что российская сторона пользуется оккупированным полуостровом "как логистическим хабом для военной активности на Ближнем Востоке".

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Что важно, подобные заявления от украинской власти звучали и ранее. И в то же время в Кремле эти заявления ни разу не опровергли.

Более того, еще в 2014 году глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия считает себя вправе расположить ядерное оружие в Крыму, если посчитает это необходимым.



Лавров говорил о ядерном оружие в Крыму / Фото ТАСС

В совокупности с массовой милитаризацией полуострова и российскими войсками на восточной границе Украины, вероятность присутствия ядерных боеголовок в Крыму в значительной мере повышает угрозу новой агрессии Кремля против Украины. И достройка и запуск "Северного потока-2", как раз может развязать Путину руки для этого.

В этой ситуации логично, что Украина, как демократическая страна, хотела бы слышать от Запада не меседжи о будущих "Саммитах демократии", а реальные гарантии безопасности.

Что может остановить Путина

И один из реально действенных рычагов, которые могли бы остановить Путина, сегодня озвучил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он заявил, что после запуска "Северного потока-2", в Украине могут быть размещены американские военные. Мол, законодательство позволяет Украине сделать соответствующий запрос.

Зверніть увагу Варіант щодо зміцнення безпеки, – ОП про заяву Резнікова про розміщення військ США в Україні

Конечно, можно сказать, что это просто безумная идея отдельно взятого министра. Но практика показывает, что представители Кабмина без согласования с высшим руководством такие заявления не делают. Тем более на официальном сайте ведомства.

Скорее это заявление Резникова похоже на своеобразное прощупывание информационного поля. Мол, как на него отреагирует украинская общественность, как – Кремль, а как западные партнеры.

Важные документы Украины и США

Почему я так считаю? И здесь напомню один важный тезис. В одном из предыдущих выпусков я уже рассказывал, что во время встречи Зеленского и Байдена, между Украиной и США будут подписаны 3 очень важных документа.



Зеленский и Байден / Коллаж 24 канала

Они предполагают, что между украиной и США будут проводиться совместные разработки и выпуск вооружения, американские военные будут делится с украинскими своими военными технологиями, в том числе и космическими, а американские инвесторы будут вкладывать деньги в украинские военные производства.

Ранее я говорил, что эти 3 документа могут стать домашним заданием для Украины, перед получением статуса Союзника США вне НАТО. Теперь давайте сравним эти документы с положениями, которые предполагает союзнический Статус.

Первые 3 пункта мы и так получим, а вот о четвертом, то есть "совместное участие в контртеррористических операциях", сегодня и упомянул Резников.

Поэтому в мире, где автократы только наращивают свою военную мощь, в том числе и ядерную, Белому дому точно не удастся отсидеться на разных саммитах, все же Вашингтону придется показать и настоящую военную силу. И в этом случае Украина, да и цивилизованный мир в целом, действительно получит настоящие гарантии безопасности.