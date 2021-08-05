Площа шахт у Сіньцзяні – приблизно 800 квадратних кілометрів. Про це заявили експерти з ядерної зброї Метт Корді і Ханс Крістенсен.

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Найбільший ядерний арсенал в Китаї

За словами спеціалістів, відповідні шахти – найбільше розширенню китайського ядерного арсеналу за всю історію. У виданні Financial Times мовиться, що Китай будує у 10 разів більше шахт для міжконтинентальних балістичних ракет, ніж є зараз.

Завдяки розширення ядерного арсеналу, Китай зможе перевищити арсенал Росії балістичних ракет. Ядерні боєголовки складатимуть не менше, ніж половина усіх відповідних ракет США.



У Китаї будують понад 200 шахт для ядерних ракет / Фото Financial Times

Пекін, на думку журналістів, велику частину атомної зброї зберігає в низькій бойовій готовності. Країна дотримувалась стратегії "мінімального стримування" – тобто обіцяла не купувати більше ядерної зброї, ніж потрібно для відповіді на атаку.

Нагадаємо! У липні 2019 року Китай заявив про відмову від участі в ядерних перегонах.

Раніше вже була інформація про те, що Китай будує понад 100 нових ракетних шахт для ядерної зброї. В мережі з'явились супутникові знімки.