Площадь шахт в Синьцзяне – примерно 800 квадратных километров. Об этом заявили эксперты по ядерному оружию Мэтт Корди и Ханс Кристенсен.

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Крупнейший ядерный арсенал в Китае

По словам специалистов, соответствующие шахты – самое большое расширение китайского ядерного арсенала за всю историю. В издании Financial Times говорится, что Китай строит в 10 раз больше шахт для межконтинентальных баллистических ракет, чем есть сейчас.

Благодаря расширению ядерного арсенала Китай сможет превысить арсенал России баллистических ракет. Ядерные боеголовки будут составлять не менее половины всех соответствующих ракет США.



В Китае строят более 200 шахт для ядерных ракет / Фото Financial Times

Пекин, по мнению журналистов, большую часть атомного оружия сохраняет в низкой боевой готовности. Страна следовала стратегии "минимального сдерживания" – то есть обещала не покупать больше ядерного оружия, чем нужно для ответа на атаку.

Напомним! В июле 2019 года Китай заявил об отказе от участия в гонке ядерного вооружения.

Ранее уже была информация о том, что Китай строит более 100 новых ракетных шахт для ядерного оружия. В сети появились спутниковые снимки.