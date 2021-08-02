Таку думку в ефірі програми "Між іншим" на 24 каналі висловив політолог Володимир Фесенко. Він навів приклад Ізраїлю.

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"У них є ядерна зброя. І що? Припинилась атака на Ізраїль? Ні", – розповів політолог.

Фесенко не вважає, що ядерна зброя працює як чинник стримування. Ба більше, Україна б не могла її використовувати.

Ми – сусідня країна, наслідки проти нас були б теж. Це було б самогубство. Хай колективне, але самогубство,

– заявив політолог.

Фесенко: Росія могла б захопити об'єкти

Він вважає, що Росію б не зупинила ядерна зброя України. Вони навпаки могли б провести спецоперацію по захопленню об'єктів з ядерною зброєю.

"На той момент – у лютому та березні 2014 року – коли були повністю деморалізовані силові структури, на жаль, це було можливо. Ми втратили Крим, половину Донбасу і так само могли захопити установки з ядерними ракетами", – пояснив Фесенко.

Він вважає, що треба проводити жорсткішу політику у відносинах з союзниками, нагадувати про свої інтереси та вимагати належну компенсацію. Це не шантаж, а те, що відповідає нашій ситуації та інтересам.

До слова! Росія може розмістити ядерне озброєння у Криму. В Офісі Президента заявили про об'єкти з матеріалами.

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