Про це заявила заступниця представника Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.
Важливо Окупанти розмістили в Криму потенційні носії ядерної зброї, – МЗС
Вона наголосила, що країна-агресор може розмістити ядерне озброєння. Саме тому український уряд посилав відповідні сигнали в міжнародні інстанції одразу після окупації Криму.
Питання Криму – питання не лише України, але й усього світу. І питання безпеки в Азово-Чорноморському регіоні стосується не лише України, а й низки наших найближчих партнерів, і НАТО зокрема,
– зауважила Ташева.
За її словами, українські спецслужби мають досить багато даних про ядерну зброю. Вона додала, що важливо продовжувати на міжнародному рівні говорити про втрату Україною контролю над об'єктами в окупованому Криму, які Кремль може використовувати для створення подібного озброєння.
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"І дуже важливо комунікувати на рівні міжнародних організацій і давати сигнали ще раз. Що приблизно 3 – 5 об'єктів (в окупованому Криму, – 24 канал) точно містять витратні матеріали для виготовлення надалі ядерної зброї", – зазначила Ташева.
Вона переконана, що це питання може бути однією з тем "Кримської платформи".