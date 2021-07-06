Про ситуацію на окупованому Кримському півострові розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарової на форумі "Україна 30".
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Військова інфраструктура Росії у Криму
Росія активно розвиває кримську військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї. Реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів,
– зазначила Джапарова.
Заступниця міністра додала, що на окупованому півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї.
Крім того, російська сторона постійно нарощує там кількість військовослужбовців і техніки. "Нещодавно Кремль пішов ще далі – під виглядом військових навчань на пів року закрив частину Чорного моря, зокрема в напрямку Керченської протоки, для іноземних військових кораблів та державних суден", – додала Джапарова.
Вона нагадала, що Володимир Путін надав Росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності України, у світі та у Південно-Східній Європі.
Росія та ядерна зброя: що відомо
- За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, у 2021 році кількість розгорнутих ядерних боєприпасів зросла від 3 720 до 3 825. Приблизно 2 000 з них перебували в стані підвищеної боєготовності. Майже всі належать Росії та США.
- На початку року українська розвідка заявляла, що Росія вивчила можливості розміщення ядерної зброї в Криму. Москва вважала недоцільним переміщення ядерної зброї на півострів.