Про ситуацію на окупованому Кримському півострові розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарової на форумі "Україна 30".

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Військова інфраструктура Росії у Криму

Росія активно розвиває кримську військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї. Реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів,

– зазначила Джапарова.

Заступниця міністра додала, що на окупованому півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї.

Крім того, російська сторона постійно нарощує там кількість військовослужбовців і техніки. "Нещодавно Кремль пішов ще далі – під виглядом військових навчань на пів року закрив частину Чорного моря, зокрема в напрямку Керченської протоки, для іноземних військових кораблів та державних суден", – додала Джапарова.

Вона нагадала, що Володимир Путін надав Росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності України, у світі та у Південно-Східній Європі.

Росія та ядерна зброя: що відомо