У 2020 році США та Росія скорочували загальні запаси ядерної зброї, демонтуючи списані боєголовки. Попри це на початку 2021 року в обох держав було на 50 ядерних боєголовок в оперативному розгортанні більше, ніж рік тому.

До речі У ядерній війні Путін програє упродовж 24 годин, – російський історик

Крім того, Москва збільшила загальний військовий ядерний арсенал на близько 180 боєголовок, розгортаючи більшу кількість міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування і балістичних ракет на субмаринах.

Договір про наступальні озброєння не порушували

Зазначили, що розгорнуті стратегічні ядерні сили країн залишалися в межах Договору про стратегічні наступальні озброєння 2010 року. Щоправда, домовленість не обмежує загальні запаси ядерних боєголовок.

Ядерна зброя у світі: що треба знати

Росія та США мають понад 90% світової ядерної зброї. Крім того, країни мають програми щодо заміни та модернізації ядерних боєголовок, ракетних та авіаційних систем доставки і виробничі потужності.

Інші ядерні держави також розробляють, розміщують нові системи озброєння або мають наміри щодо цього. Мовиться про Великобританію, Францію, Китай, Індію, Пакистан, Ізраїль та Північну Корею.

У 2021 році ці країни трохи скоротили кількість ядерної зброї – з 13 400 одиниць ядерної зброї у 2020 році до 13 080 одиниць. Щоправда, кількість розгорнутих ядерних боєприпасів збільшили на 105 одиниць.



Ядерна зброя у світі / Фото SIPRI