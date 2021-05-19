Для США всі партнери – важливі. Вони їх захищають через принцип. Таку думку висловив російський історик Андрій Зубов в інтерв'ю програми "Теории заговора".

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За його словами, виникали запитання, наприклад, невже через місто Нарва, яке розташоване в Естонії, може розпочатись ядерна війна.

Ствердну відповідь Байден чітко пояснив Володимиру Путіну під час телефонної розмови.

В цій ядерній війні Путін програє упродовж 24 годин,

– наголосив Зубов.

Він зауважив, що це перший принцип США та нинішньої політики Байдена. Другий принцип – це демократичні цінності. Мовиться не про державу, класовий режим чи національний, расовий або релігійний фактори. На першому місці у США – людина.

"Президент Байден і США захищатимуть простих людей всього світу, якщо це не суперечить першій задачі – захистити американські інтереси. Десь можна відступити від тієї мети, якщо інакше будуть гинути американці", – відзначив історик.

Від України залежить позиція США

Тому, як вважає Зубов, якщо США побачать, що Україна хоче жити за західними європейськими цінностями і здійснити декомунізацію, тоді вони і допомагатимуть та захищатимуть Україну як одну зі своїх союзників і однодумців.

"Від самої України залежить, якою вона буде у майбутньому американців", – додав російський історик.

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