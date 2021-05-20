Для США все партнеры – важны. Они их защищают из-за принципа. Такое мнение высказал российский историк Андрей Зубов в интервью программе "Теории заговора".

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По его словам, возникали вопросы, например, неужели из-за города Нарва, который расположен в Эстонии, может начаться ядерная война.

Утвердительный ответ Байден четко объяснил Владимиру Путину во время телефонного разговора.

В этой ядерной войне Путин проиграет в течение 24 часов,

– подчеркнул Зубов.

Он отметил, что это первый принцип США и нынешней политики Байдена. Второй принцип – это демократические ценности. Речь идет не о государстве, классовом режиме или национальном, расовом или религиозном факторах. На первом месте в США – человек.

"Президент Байден и США будут защищать простых людей всего мира, если это не противоречит первой задаче – защитить американские интересы. Где можно отступить от той цели, если иначе будут гибнуть американцы", – отметил историк.

От Украины зависит позиция США

Поэтому, как считает Зубов, если США увидят, что Украина хочет жить по западным европейским ценностям и осуществить декоммунизацию, тогда они и будут помогать и защищать Украину как одну из своих союзников и единомышленников.

"От самой Украины зависит, какой она будет в будущем американцев", – добавил российский историк.

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