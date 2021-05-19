Вместе с тем президент России Владимир Путин тратит капитал на свои авантюры. Такое мнение высказал российский историк Андрей Зубов в интервью программы "Теории заговора".

Интересно Крым – не дыра, но он убыточный политически – историк из России Зубов

Зубов: Ситуация Путина ухудшится

По его словам, все в России знают, что так называемое "присоединение" Крыма не принесло ни к одной радости, кроме морального удовлетворения.

Полуостров, как отметил Зубов, является знаковым для мира. В то же время с Донбассом другая ситуация: старые шахты, люди без работы, страх криминализации.

Это приведет к еще большему падению рейтинга Путина,

– считает историк.

Кто-то, как отметил Зубов, хочет присоединить Беларусь, другие – Донбасс. Но это больше не повторится: "Ведь такие "штучки" срабатывают один раз".

Кстати говоря! Европейский Союз убежден, что Россия хочет "поглотить" Донбасс. В Кремле ответили, что такие планы не обсуждали.

По мнению эксперта, в 2014 году она сработала, а в 2021 году и в дальнейшем – не сработает. "Если все же Путин присоединит Донбасс к России, то произойдет то же самое. Его ситуация все больше ухудшится", – он добавил.

Полное интервью с Андреем Зубовым: смотрите видео