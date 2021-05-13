ЕС убежден, что Россия пытается поглотить украинский Донбасс, – Bloomberg
Россия пытается постепенно поглощать восточные регионы Украины. Именно об этом говорится в документе Европейского Союза, опубликованного в начале мая 2021 года.
Источник:Bloomberg
Это отчет подразделения ЕС по вопросам иностранных дел (EEAS). С документом ознакомились аналитики Bloomberg, и пришли к ряду выводов.
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Согласно документу EEAS, у Европейского Союза сейчас такая позиция:
- Кремль организует нелегитимные выборы, раздает российские паспорта жителям Донбасса.
- Такие действия "направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству Украины территорий в Россию".
Конечно, Россия официально неоднократно отрицала свои планы по захвату территорий:
- Мол, она склонна к мирному соглашению 2015 года, по которому временно оккупированные территории Донбасса (ОРДЛО) якобы должны получить автономию в пределах Украины.
Как можно помочь усилению устойчивости Украины к российской агрессии
В документе EEAS есть несколько мнений относительно того, как Европейский Союз может помочь Украине в ее противостоянии агрессии России:
- Усилить поддержку в борьбе с "гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации".
- Помогать украинской программе вакцинации против коронавируса, "чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за продолжающегося кризиса".
- Способствовать энергетической безопасности для уменьшения зависимости от России.
- Прилагать больше усилий по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и части Донбасса.
- Рассмотреть предоставление разрешения Украине участвовать в некоторых проектах безопасности ЕС.
- Неплохо было бы и усилить антироссийские санкции – хотя бы до такого уровня, которого достигли США.
Война на Донбассе: что следует понимать
Война в Украине вспыхнула после оккупации Россией Крыма по приказу президента Владимира Путина в 2014 году. И до сих пор Россия поддерживает и контролирует боевиков на Донбассе.
- В апреле 2021 ситуация в регионе пришла к уровню значительной напряженности – потому что Россия разместила военную технику и более 100 тысяч своих военных в приграничной зоне.
- И только после многочисленных призывов Запада к деэскалации частично отступила. В знак поддержки Украины Киев посетил и государственный секретарь США Энтони Блинкен.
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