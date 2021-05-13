Россия пытается постепенно поглощать восточные регионы Украины. Именно об этом говорится в документе Европейского Союза, опубликованного в начале мая 2021 года.

Это отчет подразделения ЕС по вопросам иностранных дел (EEAS). С документом ознакомились аналитики Bloomberg, и пришли к ряду выводов.

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ЕС заявляет, что Россия имеет целью "интегрировать де-факто" Восточную Украину

Согласно документу EEAS, у Европейского Союза сейчас такая позиция:

Кремль организует нелегитимные выборы, раздает российские паспорта жителям Донбасса.

Такие действия "направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству Украины территорий в Россию".

Конечно, Россия официально неоднократно отрицала свои планы по захвату территорий:

Мол, она склонна к мирному соглашению 2015 года, по которому временно оккупированные территории Донбасса (ОРДЛО) якобы должны получить автономию в пределах Украины.

Как отметили в Bloomberg, России интересна автономия Донбасса в пределах Украины как потенциальное средство влияния на украинскую политику. Особенно международную – относительно вступления Украины в ЕС и НАТО, что очень бы России не понравилось.

Как можно помочь усилению устойчивости Украины к российской агрессии

В документе EEAS есть несколько мнений относительно того, как Европейский Союз может помочь Украине в ее противостоянии агрессии России:

Усилить поддержку в борьбе с "гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации".

Помогать украинской программе вакцинации против коронавируса, "чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за продолжающегося кризиса".

Способствовать энергетической безопасности для уменьшения зависимости от России.

Прилагать больше усилий по отказу в признании российских паспортов , выданных жителям Крыма и части Донбасса.

Рассмотреть предоставление разрешения Украине участвовать в некоторых проектах безопасности ЕС.

Неплохо было бы и усилить антироссийские санкции – хотя бы до такого уровня, которого достигли США.

Аналитики Bloomberg отдельно отметили, что у стран ЕС нет единодушия относительно описанного документа. Целая группа дипломатов, например, считают, что в нем мало акцентировали на реформах , необходимых Украине – речь в основном об антикоррупционных.

Война на Донбассе: что следует понимать

Война в Украине вспыхнула после оккупации Россией Крыма по приказу президента Владимира Путина в 2014 году. И д о сих пор Россия поддерживает и контролирует боевиков на Донбассе.

В апреле 2021 ситуация в регионе пришла к уровню значительной напряженности – потому что Россия разместила военную технику и более 100 тысяч своих военных в приграничной зоне.

И только после многочисленных призывов Запада к деэскалации частично отступила. В знак поддержки Украины Киев посетил и государственный секретарь США Энтони Блинкен.