Несмотря на заявления о "отвод" и "конец внезапных учений", Россия сохраняет своих кадровых военных в областях, граничащих с Украиной. К тому же, армия России контролирует солдат, непосредственно находящихся на территории оккупированного Донбасса.

Общая численность российских военных, которые остаются возле границы с Украиной и на оккупированных территориях – около 28 тысяч человек. Такие данные озвучил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев во время форума "Украина 30. Безопасность".

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Войска России остаются возле Украины

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал: напряжение пока имеет тенденцию к локализации и наблюдается на определенных направлениях.

На оккупированных территориях Россия продолжает удерживать:

Группировку в составе первого и второго армейских корпусов, которые подчинены 8 общевойсковой армии. Они интегрированы и управляются войском Южного округа России. Сейчас в эти корпусы входят 14 боевых полков и подразделения обеспечения.

Для усиления этих корпусов на военных полигонах в Ростовской области находятся:

Соединение 8 армии южного военного округа.

В целом речь идет о численности в 28 тысяч военных.

К тому же, как рассказал Наев, российские кадровые войска регулярно проверяют боевые силы на оккупированных территориях. Их интересует боевая подготовка и состояние мобилизации в случае необходимости.

Обратите внимание! Владимир Зеленский накануне заявил, что недавно Украина пережила угрозу полномасштабного вторжения России. Хотя эскалацию удалось решить, гарантировать, что Россия не пойдет на дальнейшее атаки, не может никто.

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