Пророссийские боевики 11 мая наехали на свою же мину на территории временно оккупированного Донбасса. Взрыв полностью уничтожил автомобиль с оккупантами.

Детали инцидента с боевиками

Происшествие случилось около 13 часов недалеко от поселка Бетманово. Российские наемники, вероятно, были пьяны.

Читайте также На Донбассе СБУ поймала разведчика боевиков: он признал причастность к террористам

По случаю празднования очередного дня недореспублики, передвигаясь на автомобиле УАЗ-452, боевики наехали на свою же противотанковую мину ТМ-62. В результате мощного взрыва УАЗ уничтожен,

– рассказали в бригаде.

Пока неизвестно сколько именно боевиков погибли.

"Ждем очередных нелепых обвинений ВС Украины, с целью скрыть собственную несостоятельность и отсутствие контроля за личным составом горе-командирами нарядной милиции придуманной республики", – подчеркнули в бригаде.

Там добавили, что Вооруженные Силы Украины уверенно соблюдают режим прекращения огня.

Обратите внимание! За сутки 10 мая пророссийские боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины. Они стреляли неподалеку Троицкого, Опытного, Старогнатовки, Авдеевки, Южного и Водяного. К счастью, никто из наших защитников не погиб.