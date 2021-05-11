На Донбассе боевики наехали на свою же мину
Пророссийские боевики 11 мая наехали на свою же мину на территории временно оккупированного Донбасса. Взрыв полностью уничтожил автомобиль с оккупантами.
Источник:10 горно-штурмовая бригада
Детали инцидента с боевиками
Происшествие случилось около 13 часов недалеко от поселка Бетманово. Российские наемники, вероятно, были пьяны.
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По случаю празднования очередного дня недореспублики, передвигаясь на автомобиле УАЗ-452, боевики наехали на свою же противотанковую мину ТМ-62. В результате мощного взрыва УАЗ уничтожен,
– рассказали в бригаде.
Пока неизвестно сколько именно боевиков погибли.
"Ждем очередных нелепых обвинений ВС Украины, с целью скрыть собственную несостоятельность и отсутствие контроля за личным составом горе-командирами нарядной милиции придуманной республики", – подчеркнули в бригаде.
Там добавили, что Вооруженные Силы Украины уверенно соблюдают режим прекращения огня.
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