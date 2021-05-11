Проросійські бойовики 11 травня наїхали на свою ж міну на території тимчасово окупованого Донбасу. Вибух повністю знищив автомобіль з окупантами.

Деталі інциденту з бойовиками

Подія трапилася близько 13 години неподалік селища Бетманове. Російські найманці, ймовірно, були п'яні.

Читайте також На Донбасі СБУ спіймала розвідника бойовиків: він визнав причетність до терористів

З нагоди святкування чергового дня недореспубліки, пересуваючись на автомобілі УАЗ-452, бойовики наїхали на свою ж протитанкову міну ТМ-62. Внаслідок потужного вибуху УАЗ знищений,

– розповіли у бригаді.

Наразі невідомо скільки саме бойовиків загинули.

"Чекаємо чергових безглуздих звинувачень ЗС України з метою приховати власну недолугість та відсутність контролю за особовим складом горе-командирами нарядної міліції уявної республіки", – наголосили у бригаді.

Там додали, що Збройні сили України впевнено дотримуються режиму припинення вогню.