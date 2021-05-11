Владимир Зеленский заявил, что недавно Украина пережила угрозу полномасштабного вторжения России. Однако по состоянию на май эскалацию удалось остановить.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что точные гарантии здесь дать нельзя. В качестве примера Зеленский привел 2014 год, когда никто не ожидал от России таких шагов.

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Гарантировать никто ничего не может. Но то, что мы видим, что вероятная эскалация уменьшилась за последний месяц, – это точно,

– заметил Зеленский.

Президент подчеркнул: стоит верить в то, что полномасштабной войны точно не будет.

Как Зеленский оценивает безопасность Украины

По словам президента, система безопасности Украины является частью более крупных систем.

В частности, глобальной системы международной безопасности. Ее главными архитекторами являются ООН и НАТО.

Также украинский лидер убежден, что снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое.

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