Попри заяви про "відведення" і "кінець раптовий навчань", Росія зберігає своїх кадрових військових в областях, що межують з Україною. До того ж, армія Росії контролює солдатів, які безпосередньо перебувають на території окупованого Донбасу.

Загальна чисельність російських військових на окупованих територіях – близько 28 тисяч осіб. Такі дані озвучив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв під час форуму "Україна 30. Безпека".

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Війська Росії залишаються біля України

Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів: напруга наразі має тенденцію до локалізації і спостерігається на певних напрямках.

На окупованих територіях Росія продовжує утримувати:

Угруповання у складі першого і другого армійських корпусів, які підпорядковані 8 загальновійськовій армії. Вони інтегровані і керуються військом Південного округу Росії. Наразі до цих корпусів входять 14 бойових полків і підрозділи забезпечення. Їхня загальна чисельність 28 тисяч осіб.

Для підсилення цих корпусів на військових полігонах у Ростовській області перебувають:

З'єднання 8 армії південного військового округу.

До того ж, як розповів Наєв, російські кадрові війська регулярно перевіряють бойові сили на окупованих територіях. Їх цікавить бойова підготовка і стан мобілізації в разі потреби.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський напередодні заявив, що нещодавно Україна пережила загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Хоч ескалацію вдалося вирішити, гарантувати, що Росія не вдасться до подальшої атаки, не може ніхто.

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