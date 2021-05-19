Крым – это не абсолютно убыточный регион. Такое мнение высказал российский историк Андрей Зубов в интервью программы "Теории заговора".

Важно Крымчане настроены против России: на полуострове сожалеют о поддержке оккупации

Он пояснил, что на оккупированный полуостров приезжает много людей из России и оставляют там деньги, пытаются отдыхать. Более того, многие российские олигархи там уже купили недвижимость.

Крым – это не дыра, в которую только "закачивают" деньги, это также и источник определенных доходов, в том числе налогов,

– считает историк.

"Поэтому, экономически, я считаю, что Крым не настолько убыточен, чтобы от него избавляться. Важно понимать, что Крым убыточный именно политически", – добавил Зубов.

Зубов: Крым в глазах международного сообщества – это бремя

Историк подчеркнул, что в этом смысле убытки имеет не только Россия, но и международная политика. Именно для них Крым – бремя на шее Российской Федерации, которое тянет вниз, добавил он.

"Это все понимают в Кремле, даже сам Путин. Для него это было идеей-фикс (оккупировать полуостров – 24 канал). В конце концов это стоило России полной потери мирового престижа", – отметил Зубов.

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