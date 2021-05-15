В Крыму растут настроения против России. В то же время жители полуострова, которые во время оккупации приветствовали российские флаги, в 2021 году сожалеют об этом.

Из-за того, что крымчане отворачиваются от России, блогер из Москвы Александр Горный, который в 2014 году переехал в Крым – сейчас хочет покинуть полуостров. Якобы и блог свой о Крыме он тоже писать уже не будет.

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В то же время Горный не единственный, кому не нравится ситуация в Крыму. В 2014 году глава "российского сообщества Севастополя" Татьяна Ермакова была рупором "русской весны". За 7 лет взгляды женщины кардинально изменились – сейчас она выходит на митинги против оккупационных властей Крыма.

Фигурант "дела Сенцова" – на свободе

Последний фигурант "дела Сенцова" находится на свободе. Алексей Черний вернулся в Украину после 7 лет заключения, его еще в мае 2014 года в Крыму задержала ФСБ России и обвинила в подготовке теракта. Еще до оглашения приговора российские силовики вывезли Черния из Крыма. Сейчас Россия депортировала украинца с пожизненным запретом въезда. Сегодня он проходит реабилитацию в Киеве.

Актуально Оккупанты в Крыму планируют перебрасывать воду из водопадов в водохранилища

Крымский полуостров уже 7 лет без днепровской воды

Крым 7 лет находится без днепровской воды, ее перекрыли 13 мая 2014 года. Из-за засушливой погоды и увеличения русского населения полуостров почти исчерпал свои запасы воды. Подконтрольные России крымские власти даже планируют перебрасывать в водохранилища горные водопады. Военные аналитики отметили, что дефицит воды может быть одной из причин того, почему Россия стягивала свои войска на полуостров и вдоль границы с Украиной.

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