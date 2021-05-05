Оккупанты в Крыму планируют перебрасывать воду из водопадов в водохранилища
Оккупационные власти Крыма пытаются придумать, как решить проблему с водоснабжением. Там заявили, что будут перебрасывать воду из водопадов в водохранилища.
Источник:24 канал
Подобные мероприятия обсуждали с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Об этом рассказал Сергей Аксенов – контролируемый Кремлем так называемый глава Крыма.
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В чем убеждает Аксенов
По его словам перебрасывать воду из водопадов в водохранилища намерены, в частности, в оккупированной Ялте. Также Аксенов анонсировал "отдельные мероприятия" в отношении Алушты.
Если Бештерек-Зуйский водозабор запустят в полном объеме, удастся обеспечивать водой крымскую столицу круглосуточно, – заявил он.
Главарь оккупантов в Крыму заверил, что крымчане будут обеспечены водой минимум до конца 2021 года, якобы даже при худших сценариях.
"Более того, курортный сезон также должен пройти комфортно и без вреда для местных жителей", – пытался успокоить он местных жителей.
Сообщение Аксенова о водоснабжении в Крыму / Скриншот
Ранее Хуснуллин убеждал, что Крым обеспечен водой на ближайшие годы. Государство-оккупант рассматривает различные варианты выхода из ситуации с водоснабжением.
Ситуация с водой в Крыму
- До оккупации Крыма Россией полуостров пресной водой обеспечивала Украина – почти на 90%. Однако в 2014 году поставки воды прекратили.
- В апреле министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия не получит воду для Крыма даже силовмы способом.
- В то же время в украинском парламенте предлагают на законодательном уровне запретить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на оккупированный полуостров.
- Оккупанты жалуются, что воды в Крыму может не хватить на курортный сезон. Особенно сложной называют ситуацию в Ялте и Алуште.
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