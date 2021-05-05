Оккупационные власти Крыма пытаются придумать, как решить проблему с водоснабжением. Там заявили, что будут перебрасывать воду из водопадов в водохранилища.

Подобные мероприятия обсуждали с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Об этом рассказал Сергей Аксенов – контролируемый Кремлем так называемый глава Крыма.

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В чем убеждает Аксенов

По его словам перебрасывать воду из водопадов в водохранилища намерены, в частности, в оккупированной Ялте. Также Аксенов анонсировал "отдельные мероприятия" в отношении Алушты.

Если Бештерек-Зуйский водозабор запустят в полном объеме, удастся обеспечивать водой крымскую столицу круглосуточно, – заявил он.

Справка. Подконтрольные России власти Крыма запустили Бештерек-Зуйский водозабор 18 марта. При этом, оккупанты засветили в сети фото с оборудованием Siemens.

Главарь оккупантов в Крыму заверил, что крымчане будут обеспечены водой минимум до конца 2021 года, якобы даже при худших сценариях.

"Более того, курортный сезон также должен пройти комфортно и без вреда для местных жителей", – пытался успокоить он местных жителей.



Сообщение Аксенова о водоснабжении в Крыму / Скриншот

Ранее Хуснуллин убеждал, что Крым обеспечен водой на ближайшие годы. Государство-оккупант рассматривает различные варианты выхода из ситуации с водоснабжением.

Ситуация с водой в Крыму

До оккупации Крыма Россией полуостров пресной водой обеспечивала Украина – почти на 90%. Однако в 2014 году поставки воды прекратили.

В апреле министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия не получит воду для Крыма даже силовмы способом.

В то же время в украинском парламенте предлагают на законодательном уровне запретить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на оккупированный полуостров.

Оккупанты жалуются, что воды в Крыму может не хватить на курортный сезон. Особенно сложной называют ситуацию в Ялте и Алуште.

Обратите внимание! Согласно нормам международного права, именно Россия как государство-оккупант является ответственной за проблемы с водой в Крыму.