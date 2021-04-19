Оккупанты жалуются, что Ялте и Алуште не хватит воды на курортный сезон
В оккупированном Крыму может не хватить воды на предстоящий курортный сезон, ситуация критическая. Говорится, в частности, о Ялте и Алуште.
Источник:"РИА Новости"
Из-за этого придется подавать воду по графику. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на оккупационные власти полуострова.
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Какова ситуация с водой в Крыму
При этом, оккупанты утверждают, что воды в Ялте и Алуште не хватит "даже при самом оптимистическом сценарии".
Поэтому в Алуште с 19 апреля решили вдвое сократить подачу воды для местных жителей. Ее будут подавать только 5 часов в сутки.
По словам оккупантов, это вынужденная мера, чтобы летом не пришлось ограничивать водоснабжение туристам в отелях и санаториях.
Почему в Крыму проблемы с водоснабжением
- До того, как Россия оккупировала Крым, Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%.
- В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ.
- Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.
- Как заявил ранее Леонид Кравчук, Украина может рассмотреть вопрос поставки воды только в случае гуманитарной катастрофы.
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