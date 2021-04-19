В оккупированном Крыму может не хватить воды на предстоящий курортный сезон, ситуация критическая. Говорится, в частности, о Ялте и Алуште.

Из-за этого придется подавать воду по графику. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на оккупационные власти полуострова.

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Какова ситуация с водой в Крыму

При этом, оккупанты утверждают, что воды в Ялте и Алуште не хватит "даже при самом оптимистическом сценарии".

Поэтому в Алуште с 19 апреля решили вдвое сократить подачу воды для местных жителей. Ее будут подавать только 5 часов в сутки.

По словам оккупантов, это вынужденная мера, чтобы летом не пришлось ограничивать водоснабжение туристам в отелях и санаториях.

Почему в Крыму проблемы с водоснабжением

До того, как Россия оккупировала Крым, Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ.

Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.

Как заявил ранее Леонид Кравчук, Украина может рассмотреть вопрос поставки воды только в случае гуманитарной катастрофы.

Важно! Согласно нормам международного законодательства, ответственность за проблемы воды в Крыму несет Россия, как страна-оккупант.