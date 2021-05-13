Российские оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения мусульман, греко-католиков, верующих ПЦУ, а также представителей других конфессий. Сейчас на полуострове зарегистрировано 907 религиозных общин, что на тысячу меньше против тех, которые существовали до оккупации.

В Госдепе США отметили, что оккупанты преследуют и запугивают религиозные меньшинства в Крыму. Россияне продолжают заключать в тюрьму крымских татар, особенно если власти подозревают их в причастности к мусульманской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

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Сколько мусульман находятся в тюрьме в Крыму

По состоянию на октябрь 2020 года 69 жителей Крыма были за решеткой из-за причастности к "Хизб ут-Тахрир". Организация запрещена в России, но разрешена во многих странах, в частности, в Украине.

В Госдепе напомнили, что в сентябре российский военный суд Южного района Крыма приговорил 7 крымских татар, арестованных в 2017 и 2018 годах, к колонии строгого режима.

Притеснения других религиозных меньшинств

Кроме мусульман заключение в тюрьме за свою веру отбывали двое Свидетелей Иеговы. Также притеснениям подвергаются представители Украинской греко-католической церкви и других конфессий.

Многие религиозные общины вытесняют с полуострова, вводя новые требования регистрации. В докладе Госдепа отметили, что только Украинскую православную церковь Московского патриархата освободили от этих требований.

Обратите внимание! Накануне бывшие пленники Кремля передали госсекретарю США Энтони Блинкену письмо о репрессиях России. В частности, пленные отметили критическое положение с крымскими заключенными. Дело в том, что они, по сфабрикованным Москвой делам, находятся в заключении и лишены надлежащей правовой, консульской, медицинской помощи.