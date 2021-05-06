Экс-заключенные Кремля передали Блинкену письмо о репрессиях России
Бывшие заключенные Кремля 6 мая передали письмо госсекретарю США Энтони Блинкену. Они просят помочь освободить украинцев, которые сидят в российских тюрьмах.
Источник:фейсбук Романа Сущенко
Письмо Энтони Блинкену они передали в Михайловском соборе. Этот храм госсекретарь США посетил вместе с главой ПЦУ Епифанием.
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Экс-заключенные просят Блинкена способствовать освобождению украинцев
Письмо к американским чиновникам подписали бывшие политзаключенные Кремля:
- Ахтем Чийгоз,
- Олег Сенцов,
- Владимир Жемчугов,
- Игорь Козловский,
- Павел Гриб.
Несмотря на наше освобождение в 2019 году еще 109 граждан Украины до сих пор находятся в российских тюрьмах на территории оккупированного Крыма и вывезены на территорию России, 230 – на временно оккупированной территории Донбасса. Российские власти продолжают шантажировать украинскую власть срывом обмена пленными,
– рассказали бывшие заключенные.
Экс-заключенные также напомнили о репрессиях России в Крыму и критическом положении с крымскими заключенными. Они по сфабрикованным Москвой делам находятся в заточении, лишены надлежащей правовой, консульской, медицинской помощи.
Просьба экс-заключенных к США
Кроме того, бывшие заключенные написали, что Кремль продолжает безнаказанно строить газопровод "Северный поток-2". Доходы с его использования будут идти на поддержку России и ее агрессивной политики, как на оккупированных территориях, так и в отношении Украины, Европы и всего мира в целом.
Мы, бывшие политзаключенные Кремля, обращаемся к вам, как к авторитетному политическому деятелю, а в вашем лице – к президенту США, американских политиков, требуем во время контактов любого уровня с представителями России в качестве приоритетов выдвигать требование безусловного освобождения граждан Украины как предпосылку ведения переговоров и достижения договоренностей,
– попросили Блинкена.
В письме также поблагодарили госсекретаря США Энтони Блинкена за поддержку Украины США и за исторический визит в Киев.
Бывшие заключенные Кремля просят помощи у Блинкена / Фото Романа Сущенко
Бывшие заключенные Кремля просят способствовать освобождению украинцев из тюрьм России / Фото Сущенко
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