Бывшие заключенные Кремля 6 мая передали письмо госсекретарю США Энтони Блинкену. Они просят помочь освободить украинцев, которые сидят в российских тюрьмах.

Письмо Энтони Блинкену они передали в Михайловском соборе. Этот храм госсекретарь США посетил вместе с главой ПЦУ Епифанием.

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Экс-заключенные просят Блинкена способствовать освобождению украинцев

Письмо к американским чиновникам подписали бывшие политзаключенные Кремля:

Ахтем Чийгоз,

Олег Сенцов,

Владимир Жемчугов,

Игорь Козловский,

Павел Гриб.

Несмотря на наше освобождение в 2019 году еще 109 граждан Украины до сих пор находятся в российских тюрьмах на территории оккупированного Крыма и вывезены на территорию России, 230 – на временно оккупированной территории Донбасса. Российские власти продолжают шантажировать украинскую власть срывом обмена пленными,

– рассказали бывшие заключенные.

Экс-заключенные также напомнили о репрессиях России в Крыму и критическом положении с крымскими заключенными. Они по сфабрикованным Москвой делам находятся в заточении, лишены надлежащей правовой, консульской, медицинской помощи.

Просьба экс-заключенных к США

Кроме того, бывшие заключенные написали, что Кремль продолжает безнаказанно строить газопровод "Северный поток-2". Доходы с его использования будут идти на поддержку России и ее агрессивной политики, как на оккупированных территориях, так и в отношении Украины, Европы и всего мира в целом.

Мы, бывшие политзаключенные Кремля, обращаемся к вам, как к авторитетному политическому деятелю, а в вашем лице – к президенту США, американских политиков, требуем во время контактов любого уровня с представителями России в качестве приоритетов выдвигать требование безусловного освобождения граждан Украины как предпосылку ведения переговоров и достижения договоренностей,

– попросили Блинкена.

В письме также поблагодарили госсекретаря США Энтони Блинкена за поддержку Украины США и за исторический визит в Киев.



Бывшие заключенные Кремля просят помощи у Блинкена / Фото Романа Сущенко



Бывшие заключенные Кремля просят способствовать освобождению украинцев из тюрьм России / Фото Сущенко