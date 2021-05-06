Фундамент для стратегического партнерства, – Шмыгаль о встрече с Блинкеном
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 мая встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Премьер считает, что его визит в Украину свидетельствует о высоком уровне отношений между странами.
Источник:твиттер Дениса Шмыгаля
В частности, Шмыгаль также отметил, что он очень рад встрече. Также премьер поделился итогами переговоров.
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Детали встречи премьера и госсекретаря
Денис Шмыгаль встретился с Энтони Блинкеном во время его первого визита в центрально-восточную часть Европу, в частности в Киев.
Визит в Украину – это проявление надежной поддержки и высокого уровня наших отношений. Общие интересы Украины и США являются надежным фундаментом для дальнейшего развития стратегического партнерства,
– подытожил Денис Шмыгаль.
В течение 6 мая госсекретарь уже провел встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой.
После встречи Дмитрий Кулеба назвал Блинкена другом и коллегой. Он также отметил, что "укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море – это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства".
Во время встречи с Владимиром Зеленским политики говорили о российской агрессии возле границы и на Донбассе, оккупированном Крыме, "Северном потоке-2" и реформах в Украине. В частности, Энтони Блинкен отметил, что Россия лишь частично отвела войска от границы Украины.
Коротко о приезде госсекретаря США Энтони Блинкена
- 30 апреля Энтони Блинкен сообщил о приезде в Украину.
- Ночью 6 мая госсекретарь США прилетел в Киев.
- Утром он уже встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Дипломат рассказал, что Украина запросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии.
- Энтони Блинкен вместе с Кулебой и Епифанием возложили цветы к Стене Памяти павших за Украину.
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