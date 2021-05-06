Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 мая встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Премьер считает, что его визит в Украину свидетельствует о высоком уровне отношений между странами.

В частности, Шмыгаль также отметил, что он очень рад встрече. Также премьер поделился итогами переговоров.

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Детали встречи премьера и госсекретаря

Денис Шмыгаль встретился с Энтони Блинкеном во время его первого визита в центрально-восточную часть Европу, в частности в Киев.

Визит в Украину – это проявление надежной поддержки и высокого уровня наших отношений. Общие интересы Украины и США являются надежным фундаментом для дальнейшего развития стратегического партнерства,

– подытожил Денис Шмыгаль.

Радий особистій зустрічі з @SecBlinken. Візит в Україну — це прояв надійної підтримки та високого рівня наших відносин. Спільні інтереси і є надійним фундаментом для подальшого розвитку стратегічного партнерства. pic.twitter.com/MObarWLhv9 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) May 6, 2021

В течение 6 мая госсекретарь уже провел встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой.

После встречи Дмитрий Кулеба назвал Блинкена другом и коллегой. Он также отметил, что "укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море – это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства".

Во время встречи с Владимиром Зеленским политики говорили о российской агрессии возле границы и на Донбассе, оккупированном Крыме, "Северном потоке-2" и реформах в Украине. В частности, Энтони Блинкен отметил, что Россия лишь частично отвела войска от границы Украины.

Коротко о приезде госсекретаря США Энтони Блинкена