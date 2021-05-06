Фундамент для стратегічного партнерства, – Шмигаль про зустріч з Блінкеном
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 травня зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Прем'єр вважає, що його візит в Україну свідчить про високий рівень відносин між країнами.
Джерело:твітер Дениса Шмигаля
Зокрема, Шмигаль також зазначив, що він дуже радий зустрічі. Також прем'єр поділився підсумками перемовин.
До теми Росія лише частково відвела війська від кордону України, – Блінкен
Деталі зустрічі прем'єра та держсекретаря
Денис Шмигаль зустрівся з Ентоні Блінкеном під час його першого візиту в центрально-східну частину Європу, зокрема до Києва.
Візит в Україну – це прояв надійної підтримки та високого рівня наших відносин. Спільні інтереси України та США є надійним фундаментом для подальшого розвитку стратегічного партнерства,
– підсумував Денис Шмигаль.
Протягом 6 травня держсекретар вже провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, очільником МЗС Дмитром Кулебою.
Після зустрічі Дмитро Кулеба назвав Блінкена другом та колегою. Він також зазначив, що "зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі – це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору".
Під час зустрічі з Володимиром Зеленським політики говорили про російську агресію біля кордону та на Донбасі, окупований Крим, "Північний потік-2" та реформи в Україні. Зокрема, Ентоні Блінкен зазначив, що Росія лише частково відвела війська від кордону України.
Коротко про приїзд держсекретаря США Ентоні Блінкена
- 30 квітня Ентоні Блінкен повідомив про приїзд в Україну.
- Вночі 6 травня держсекретар США прилетів до Києва.
- Вранці він вже зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Дипломат розповів, що Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології.
- Ентоні Блінкен разом з Кулебою та Епіфанієм поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну.
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