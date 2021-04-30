Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив американським журналістам, що збирається відвідати Україну "наступного тижня". Найімовірніше, мовиться про перший тиждень травня.

Про це Блінкен сказав в інтерв'ю каналу CBS. Його анонс з'явився 29 квітня, а повний випуск опублікують у неділю, 2 травня.

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Блінкен приїде в Україну

Коли це відбудеться

Журналісти CBS в анонсі інтерв'ю державного секретаря США Ентоні Блінкена вказали, що:

Блінкена висловився про відведення частини російських військ від українського кордону.

А також підтвердив, що прибуде до України з візитом "наступного тижня" (на початку травня).

Утім, в уривку відео цього підтвердження немає. Наразі у ньому тільки слова Блінкена про Путіна (у держсекретаря запитали, навіщо главі Кремля збирати військових біля України).

На кордоні з Україною Росія накопичила більше сил, ніж будь-коли з 2014 – коли Росія фактично вдерлася (до України – 24 канал). Я не можу сказати, що ми знаємо наміри пана Путіна. Але ми побачили протягом останніх кількох днів, що частина з них (військ Росії – 24 канал) фактично почали відступати,

– відповів Ентоні Блінкен.

Чому візит Блінкена до Києва є важливим

Візит Ентоні Блінкена до Києва фактично буде рішучим знаком Росії, що США максимально підтримують Україну.

Також під час цього візиту Україна та США зможуть обговорити деталі ймовірної зустрічі Президента України Володимира Зеленського і президента США Джозефа Байдена у 2021 році.