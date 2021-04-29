Пригрозив санкціями: Блінкен радить союзникам США не купувати зброю у Росії
У Держдепартаменті США порадили союзникам утриматися від укладення великих контрактів на поставки російського озброєння. Адже через це вони можуть потрапити під санкції.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Таку заяву 29 квітня зробив державний секретар Ентоні Блінкен. Він говорив про це у ході "круглого столу" в Держдепартаменті США.
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Всім союзникам США слід уникати великих закупівель російського озброєння. Мовиться, зокрема, про нові партії С-400,
– підкреслив Блінкен.
Й зазначив, що за укладення таких угод можуть бути запроваджені обмежувальні заходи. Це передбачає закон про санкції щодо противників США.
Коментуючи постачання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини, Блінкен звернув увагу на те, що США виступали проти цієї угоди.
Що варто знати про С-400: основне
Джерело: "Вікіпедія"
- Це російська зенітно-ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс нового покоління.
- Вона створена для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу.
- Кожен така система забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності 8 комплексів) з наведенням на них до 160 ракет.
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