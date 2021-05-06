Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Украине, 6 мая встретился с председателем Верховной Рады и руководителями депутатских фракций. В партиях рассказали о вопросах, которые обсуждали во время разговора.

Кроме Блинкена, с нардепами общались его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд и исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипп Рикер.

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После встречи фракции рассказали о результатах разговора.

"Слуга народа"

По информации фракции "Слуги народа", госсекретарь рассказал о том, что на саммите G7 вопрос поддержки Украины был основным, как и на встрече стран-членов НАТО.

Блинкен заявил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институтов. А также – что есть максимальная поддержка Украины со стороны Джо Байдена, Госдепартамента,

– рассказали "слуги народа".

Во фракции добавили, что украинская сторона попросила поддержки в получении ПДЧ в НАТО и заверила, что Украина будет продолжать реформы.

Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине – Кристину Квин в качестве посла на постоянной основе.

"Голос"

Народный депутат от партии "Голос" Андрей Осадчук рассказал, что во время встречи озвучили 3 основных месседжа:

первая встреча, которая состоялась с представителями Рады была очень эмоционально-позитивной;

американская сторона очень четко заявила о непоколебимости поддержки Украины в войне с Россией;

чтобы Украина была полноценным партнером – должна делать свою работу. В частности, обсуждались вопросы судебной реформы, антикоррупционных органов, работы правоохранительных органов.

"Европейская Солидарность"

Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко отметила важность для США законодательных институтов Украины.

По словам нардепа, Петр Порошенко во время встречи отметил ключевые вызовы для Украины: безопасность, реформы, борьба с коррупцией.

Он передал нашим американским партнерам наш антиковидный план и видение усиления давления на Россию,

– рассказала Геращенко.

Пятый президент также призвал восстановить должность спецпредставителя США по вопросам Украины, усилить поддержку украинской армии, координацию усилий для отпора гибридным российским угрозам.

"Батькивщина"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обратилась к Блинкену с вопросом как можно быстрее помочь Украине приобрести качественные вакцины Pfizer для защиты граждан Украины в условиях эпидемии коронавируса.

По данным фракции, стороны также обсудили ситуацию в Украине и отношения между нашим государством и США. Отдельное внимание было уделено путям прекращения войны на востоке Украины и возвращению оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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