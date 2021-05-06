Становление ПЦУ и оккупация Крыма и Донбасса: о чем говорили Блинкен с Епифанием
Энтони Блинкен 6 мая поговорил с главой ПЦУ митрополитом Епифанием. Настоятель церкви поблагодарил государственного секретаря США за поддержку Украины.
Источник:ПЦУ
Что известно о встрече Блинкена и Епифания
Встреча главы Православной церкви Украины и американского чиновника состоялась на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Разговор длился недолго из-за плотного графика Блинкена.
Актуально Агрессия России, реформы и приглашения Байдена: как прошла встреча Зеленского и Блинкена
Особое внимание Епифаний и Блинкен уделили вопросу становления ПЦУ и важности устранению искусственных препятствий при свободном определении общинами своей принадлежности.
Митрополит выразил благодарность американской стороне за твердую поддержку Украины как в контексте противодействия внешним вызовам, которым продолжает противостоять наше государство, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях – в Крыму и на Донбассе,
– говорится в сообщении.
Епифаний встретился с Блинкеном / Фото ПЦУ
Настоятель церкви отметил важность выдающихся усилий США в вопросе консолидации международной поддержки Украины. Он обратил внимание на усиление санкционного давления и сдерживание России Вашингтоном.
Кроме того, Блинкен и Епифаний обсудили планы следующих двусторонних контактов. Кстати, митрополит пожелал американскому чиновнику продуктивного визита и успеха на посту госсекретаря США.
Заметим, политик и церковный лидер также приняли участие в церемонии памяти погибших Героев Украины, возложив цветы к Стене памяти.
Поделиться новостью