Энтони Блинкен 6 мая поговорил с главой ПЦУ митрополитом Епифанием. Настоятель церкви поблагодарил государственного секретаря США за поддержку Украины.

Что известно о встрече Блинкена и Епифания

Встреча главы Православной церкви Украины и американского чиновника состоялась на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Разговор длился недолго из-за плотного графика Блинкена.

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Особое внимание Епифаний и Блинкен уделили вопросу становления ПЦУ и важности устранению искусственных препятствий при свободном определении общинами своей принадлежности.

Митрополит выразил благодарность американской стороне за твердую поддержку Украины как в контексте противодействия внешним вызовам, которым продолжает противостоять наше государство, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях – в Крыму и на Донбассе,

– говорится в сообщении.



Епифаний встретился с Блинкеном / Фото ПЦУ

Настоятель церкви отметил важность выдающихся усилий США в вопросе консолидации международной поддержки Украины. Он обратил внимание на усиление санкционного давления и сдерживание России Вашингтоном.

Кроме того, Блинкен и Епифаний обсудили планы следующих двусторонних контактов. Кстати, митрополит пожелал американскому чиновнику продуктивного визита и успеха на посту госсекретаря США.

Заметим, политик и церковный лидер также приняли участие в церемонии памяти погибших Героев Украины, возложив цветы к Стене памяти.

Обратите внимание! В Украину Блинкен прибыл с официальным визитом. На встрече с президентом Владимиром Зеленский заявил от имени американского президента Джо Байдена о том, что США очень ценят дружбу и партнерство с Украиной.