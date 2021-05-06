Ентоні Блінкен 6 травня поговорив з очільником ПЦУ митрополитом Епіфанієм. Настоятель церкви подякував державному секретареві США за підтримку України.

Що відомо про зустріч Блінкена та Епіфанія

Зустріч глави Православної церкви України та американського чиновника відбулася на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві. Розмова тривала недовго через щільний графік Блінкена.

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Особливу увагу Епіфаній та Блінкен приділили питанню становлення ПЦУ та важливості усунення штучних перешкод при вільному визначенні громадами своєї приналежності.

Митрополит висловив вдячність американській стороні за тверду підтримку України в контексті протидії зовнішнім викликам, яким продовжує протистояти наша держава, а також у питаннях захисту свободи совісті на окупованих Росією територіях – у Криму і на Донбасі,

– мовиться у повідомленні.



Епіфаній зустрівся з Блінкеном / Фото ПЦУ

Настоятель церкви наголосив на важливості визначних зусиль США у питанні консолідації міжнародної підтримки України. Він звернув увагу на посилення санкційного тиску і стримування Росії Вашингтоном.

Крім того, Блінкен й Епіфаній обговорили плани наступних двосторонніх контактів. До речі, митрополит побажав американському чиновнику продуктивного візиту та успіху на посаді держсекретаря США.

Зауважимо, політик та церковний лідер також взяли участь у церемонії вшанування загиблих Героїв України, поклавши квіти до Стіни пам'яті.