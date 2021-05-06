Колишні в'язні Кремля 6 травня передали лист держсекретарю США Ентоні Блінкену. Вони просять допомогти звільнити українців, які сидять у російських тюрмах.

Листа Ентоні Блінкену вони передали у Михайлівському соборі. Цей храм держсекретар США відвідав разом з главою ПЦУ Епіфанієм.

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Ексв'язні просять Блінкена сприяти звільненню українців

Лист до американстких чиновників підписали колишні політв'язні Кремля:

Ахтем Чийгоз,

Олег Сєнцов,

Володимир Жемчугов,

Ігор Козловський,

Павло Гриб.

Попри наше звільнення у 2019 році ще 109 громадян України досі перебувають у російських буцегарнях на території окупованого Криму та вивезені на територію Росії, 230 – на тимчасово окупованій території Донбасу. Російська влада продовжує шантажувати українську владу зривом обміну полоненими,

– розповіли колишні в'язні.

Експолонені також нагадали про репресії Росії в Криму та критичне становище з кримськими в'язнями. Вони за сфабрикованими Москвою справами перебувають в ув'язненні, позбавлені належної правової, консульської, медичної допомоги.

Прохання експолонених до США

Окрім того, колишні в'язні написали, що Кремль продовжує безкарно будувати газопровід "Північний потік-2". Прибутки з його використання йтимуть на підтримку Росії та її агресивної політики, як на окупованих територіях, так і щодо України, Європи та цілого світу загалом.

Ми, колишні політв'язні Кремля, звертаємося до вас, як до авторитетного політичного діяча, а у вашій особі – до президента США, американських політиків вимагаємо під час контактів будь-якого рівня з представниками Росії у якості пріоритетів висувати вимогу безумовного звільнення громадян України як передумову ведення перемовин та досягнення домовленостей,

– попросили Блінкена.

У листі також подякували держсекретарю США Ентоні Блінкену за підтримку України США та за історичний візит до Києва.



Колишні в'язні Кремля просять допомоги у Блінкена / Фото Романа Сущенка



Колишні в'язні Кремля просять сприяти звільненню українців з тюрм Росії / Фото Сущенка