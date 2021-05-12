Комитет министров Совета Европы 11 мая одобрил инициированное Украиной решение "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь (Украина)". Украинский МИД такое решение Совета Европы приветствовал.

Прежде всего этот документ осуждает незаконную оккупацию Крыма Россией. Он указывает на нарушение этим актом агрессии норм международного права и констатирует многочисленные нарушения оккупантом прав человека.

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Позиции одобренного документа:

Он содержит призыв к России освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, а также снять незаконный запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Совет Европы своим решением также обратился к комиссару по правам человека по поводу постоянного мониторинга ситуации на оккупированном полуострове.

Генеральный секретарь СЕ должен по меньшей мере раз в год предоставлять комитету министров доклад о ситуации с правами человека в Крыму.

Документ сохраняет принципиальную позицию относительно необходимости предоставления Россией допуска к оккупированного Крыма международных мониторинговых миссий.

Позиция МИД Украины

Украинский внешнеполитическое ведомство уверено, что своим решением комитет министров СЕ в очередной раз продемонстрировал поддержку суверенита и территориальной целостности нашего государства.

Принятый документ ужесточает политику международного сообщества относительно непризнания попытки аннексии Крыма и способствовать, в частности, реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы, а в перспективе – деоккупации АР Крым,

– заявили в МИД.

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