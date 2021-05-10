Россия пытается обеспечить оккупированный Крым водой, используя европейское оборудование. Однако оно попало на полуостров в обход санкций Евросоюза. Поставки такой техники запретили решением Совета Европы сразу после оккупации Россией Крыма.

Полтора месяца назад местные власти в Симферополе запускали станцию ​​водоснабжения. В сюжете российского государственного канала относительно этого события заметно оборудование западных компаний.

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В оккупированном Крыму обнаружили иностранное оборудование, запрещенное санкциями

В частности, камера зафиксировала насосы немецкой компании Siemens и датской Grundfos. Однако доставлять такую ​​технику на оккупированный Россией полуостров нельзя еще с 2014 года. Тогда Совет Европы наложил соответствующие санкции на страну-оккупанта.

Редактор Scanner Project Михаил Маглов отметил, что точно не понятно, как эти насосы попали в Крым.

Мы видим заявления компаний Siemens и Grundfos о том, что они всего придерживались. О том, что они обязывают своих контрагентов указывать, куда будет поставляться оборудование. Но результат виден, и санкции нарушаются,

– добавил Маглов.

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заверил, что европейские компании не могли не знать, куда поставляют их насосы. По его мнению, санкции они нарушили сознательно.

"Это промышленное оборудование. Оно требует сертификации, страховки, гарантийного обслуживания. Поставки таких крупных компаний возможны только по предварительному согласованию, расчету соответствующих мощностей и установки на местности", – прокомментировал Бабин.

Что известно о предыдущих нарушениях европейских компаний

Это не первый скандал с деятельностью Siemens на полуострове. После российской оккупации в Крыму возник не только дефицит воды, но и с отключением электроэнергии. В решении этого кризиса также применялось оборудования Siemens – мощные газовые турбины.

Кроме того, в 2019 году Маглов и его коллеги опубликовали исследование "Крымский архив". Журналисты зафиксировали деятельность более 100 западных компаний на оккупированном полуострове. Однако за 7 лет действия ограничений со стороны ЕС и США только единичные компании наказали.

Коренной крымчанин, бывший сотрудник министерства временно оккупированных территорий Сергей Мокренюк отмечает, что страны ЕС не заинтересованы в расследованиях о нарушении санкций.

"Бизнес – это деньги. И нужно понимать, что для европейской компании или страны, судьба Украины, ну, наверное, имеет какое-то значение, но только исключительно в зависимости от порядочности этой компании", – считает Мокренюк.

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Есть ли реакция Украины на нарушения

В то же время Бабин добавил, что политической воли расследовать нарушения санкций нет не только у европейских стран, но и в украинской власти.

Никто не запрещает Украине возбудить уголовное дело против Siemens. Внести Siemens в санкционные списки вместе с датским партнером,

– пояснил Бабин.

Он отметил, что если санкции наложили бы, то для других компаний это было бы уроком.

В Украине за санкции отвечает Совет нацбезопасности и обороны. Там изданию пока не прокомментировали ситуацию. В представительстве президента Украины в Крыму заявили, что только собирают информацию о компаниях-нарушителях, после чего будут обращаться в прокуратуру и МИД для возбуждения уголовных дел.

Справка. Украина прекратила поставлять воду в Крым после оккупации полуострова Россией в 2014 году. До этого 85% пресной воды Крым получал из материковой Украины.