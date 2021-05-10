Росія намагається забезпечити окупований Крим водою, використовуючи європейське обладнання. Однак воно потрапило на півострів в обхід санкцій Євросоюзу. Поставки такої техніки заборонили рішенням Ради Європи одразу після окупації Росією Криму.

Півтора місяця тому місцева влада в Сімферополі запускала станцію водопостачання. У сюжеті російського державного каналу щодо цієї події помітне обладнання західних компаній.

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В окупованому Криму виявили іноземне обладнання, заборонене санкціями

Зокрема, камера зафіксувала насоси німецької компанії Siemens і данської Grundfos. Однак доставляти таку техніку на окупований Росією півострів не можна ще з 2014 року. Тоді Рада Європи наклала відповідні санкції на країну-окупанта.

Редактор Scanner Project Михайло Маглов зазначив, що точно не зрозуміло, як ці насоси потрапили до Криму.

Ми бачимо заяви компаній Siemens і Grundfos про те, що вони всього дотримувалися. Про те, що вони зобов'язують своїх контрагентів вказувати, куди буде постачатися обладнання. Але результат видно, і санкції порушуються,

– додав Маглов.

Експредставник президента України в Криму Борис Бабін запевнив, що європейські компанії не могли не знати, куди постачають їхні насоси. На його думку, санкції вони порушили свідомо.

"Це промислове обладнання. Воно потребує сертифікації, страховки, гарантійного обслуговування. Поставки таких великих компаній можливі лише за попереднім погодженням, розрахунку відповідних потужностей і установки на місцевості", – прокоментував Бабін.

Що відомо про попередні порушення європейських компаній

Це не перший скандал із діяльністю Siemens на півострові. Після російської окупації у Криму виник не тільки дефіцит води, але й з вимкненням електроенергії. У вирішенні цієї кризи також застосовувалося обладнання Siemens – потужні газові турбіни.

Крім того, у 2019 Маглов та його колеги опублікували дослідження "Кримський архів". Журналісти зафіксували діяльність понад 100 західних компаній на окупованому півострові. Однак за 7 років дії обмежень зі сторони ЄС та США тільки поодинокі компанії покарали.

Корінний кримчанин, колишній співробітник міністерства тимчасово окупованих територій Сергій Мокренюк наголошує, що країни ЄС не зацікавлені в розслідуваннях щодо порушення санкцій.

"Бізнес – це гроші. І потрібно розуміти, що для європейської компанії або країни, доля України, ну, напевно, має якесь значення, але тільки виключно в залежності від порядності цієї компанії", – вважає Мокренюк.

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Чи є реакція України на порушення

Водночас Бабін додав, що політичної волі розслідувати порушення санкцій немає не тільки у європейських країн, але й в української влади.

Ніхто не забороняє Україні порушити кримінальну справу проти Siemens. Внести Siemens у санкційні списки разом із данським партнером,

– пояснив Бабін.

Він зазначив: якщо санкції наклали б, то для інших компаній це було б уроком.

В Україні за санкції відповідає Рада нацбезпеки й оборони. Там виданню наразі не прокоментували ситуацію. У представництві президента України в Криму заявили, що лише збирають інформацію про компанії-порушників, після чого звертатимуться в прокуратуру і МЗС для порушення кримінальних справ.

Довідка. Україна припинила постачати воду в Крим після окупації півострова Росією у 2014 році. До того 85% прісної води Крим отримував з материкової України.