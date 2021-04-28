Заявления приспешников России о намерениях искать воду для нужд оккупированного Крыма под дном А- этозовского моря в – это пропаганда. Украина должна реагировать на это дипломатическим способом.

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что Россия после оккупации Крыма столкнулась с водным кризисом, который и до сих пор не может решить. Как он рассказал, страна-агрессор понимает, что у нее нет возможностей для обеспечения полуострова этим ресурсом.

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Искать воду в Азовском море не будут

По словам Бабина, воду в Азовском море никто не будет добывать, а все высказывания оккупантов – это лишь пропаганда. В частности, они направлены на население России.

Эти заявления действительно пробивают дно, но здравого смысла,

– подчеркнул он.

В то же время он не исключил возможности того, что оккупанты пытаются что-то делать для решения проблемы.

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Бабин также отметил, что из-за хищения украинского шельфа оккупанты обеспечили энергетический баланс на полуострове. Однако они не могут наладить водный баланс, ведь военный комплекс агрессора нуждается в воде, которой там нет.

Впрочем, по словам Бабина, для местного населения вода есть, а гуманитарной катастрофы там не существует.

Идея оккупантов искать воду под Азовским морем – это пропаганда: смотрите видео

Что этому предшествовало