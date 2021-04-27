Идея оккупантов в Крыму искать пресную воду под дном Азовского моря может быть не последней. Пророссийская власть полуострова может прибегнуть даже к очередному давлению на территориях ОРДЛО.

В то же время вода в Крыму, вероятно, появится тогда, когда Украина вернет контроль над Крымом. Об этом рассказал народный депутат Украины V – VII созывов Андрей Сенченко.

К теме Вода в Крыму: оккупанты будут искать пресную воду под дном Азовского моря

"Украинское общество не позволит никому возобновить водоснабжение. Но они (оккупанты – 24 канал) будут действовать по-другому – будут давить на Донбасс или "пятая колонна" начнет более активно работать, чтобы попытаться возобновить водоснабжение", – отметил Сенченко.

В то же время по мнению экс-нардепа, Украина никогда не договорится с оккупантами, никакой формат не поможет. По его словам, важно принять соответствующие решения по защите Северо-Крымского канала.

Однако Санченко отметил, что попытка захвата Россией канала в Крыму является наименее вероятным вариантом развития событий.

Какой может быть позиция крымчан в отношении оккупантов

Андрей Сенченко предположил, что ситуация с водой в Крыму не была бы критичной, если бы на полуостров массово не приезжали россияне.

Это колонизаторы, которые приехали в Крым. Уже насчитывается примерно полмиллиона россиян, которые незаконно заехали на оккупированную территорию крымского полуострова,

– сказал экс-нардеп.

По его словам, опираться на показатели оккупантов Крыма насчет отношения крымчан к пророссийской власти – смешно.

"Можем утверждать, что не более, чем треть населения пришла на референдум – но не все голосовали за российский статус. Сейчас ситуация существенно изменилась в пользу Украины", – сказал Сенченко.

Он разъяснил, что соответствующие результаты стали последствиями того, что происходит на оккупированных территориях и как оккупационная власть относится к крымчанам.

Андрей Сенченко о попытках оккупантов Крыма возобновить поставки воды: видео

Ситуация с водой в Крыму: последние новости