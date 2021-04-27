Будут давить на Донбасс, – Сенченко о попытках оккупантов в Крыму возобновить водоснабжение
Идея оккупантов в Крыму искать пресную воду под дном Азовского моря может быть не последней. Пророссийская власть полуострова может прибегнуть даже к очередному давлению на территориях ОРДЛО.
Источник:24 канал
В то же время вода в Крыму, вероятно, появится тогда, когда Украина вернет контроль над Крымом. Об этом рассказал народный депутат Украины V – VII созывов Андрей Сенченко.
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"Украинское общество не позволит никому возобновить водоснабжение. Но они (оккупанты – 24 канал) будут действовать по-другому – будут давить на Донбасс или "пятая колонна" начнет более активно работать, чтобы попытаться возобновить водоснабжение", – отметил Сенченко.
В то же время по мнению экс-нардепа, Украина никогда не договорится с оккупантами, никакой формат не поможет. По его словам, важно принять соответствующие решения по защите Северо-Крымского канала.
Однако Санченко отметил, что попытка захвата Россией канала в Крыму является наименее вероятным вариантом развития событий.
Какой может быть позиция крымчан в отношении оккупантов
Андрей Сенченко предположил, что ситуация с водой в Крыму не была бы критичной, если бы на полуостров массово не приезжали россияне.
Это колонизаторы, которые приехали в Крым. Уже насчитывается примерно полмиллиона россиян, которые незаконно заехали на оккупированную территорию крымского полуострова,
– сказал экс-нардеп.
По его словам, опираться на показатели оккупантов Крыма насчет отношения крымчан к пророссийской власти – смешно.
"Можем утверждать, что не более, чем треть населения пришла на референдум – но не все голосовали за российский статус. Сейчас ситуация существенно изменилась в пользу Украины", – сказал Сенченко.
Он разъяснил, что соответствующие результаты стали последствиями того, что происходит на оккупированных территориях и как оккупационная власть относится к крымчанам.
Андрей Сенченко о попытках оккупантов Крыма возобновить поставки воды: видео
Ситуация с водой в Крыму: последние новости
- Оккупанты Крыму в конце марта 2021 года заявили, мол, будут подавать в суд против 3 граждан Украины из-за блокирования подачи воды на полуостров. Они продолжают обвинять в дефиците пресной воды именно Украину.
- 15 апреля появилась информация, что из-за туристического сезона местным жителям может не хватить пресной воды.
- Уже 19 апреля оккупанты придумали новый способ сохранения водных ресурсов и оставили местных без горячей воды.
- 27 апреля СМИ сообщили, что пророссийская власть Крыма планирует искать воду для оккупированного полуострова под дном Азовского моря.
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