Вододефицит в Крыму может обостриться из-за туристического сезона. Воды якобы может не хватить, если на полуостров приедут российские туристы, которые не смогли попасть в Турцию.

В ряде городов Крыма сейчас водоснабжение происходит по графику. Например, в Алуште оккупационные власти ждут активного таяния снежных горных шапок, чтобы выстроить схему подачи воды на теплый период,

К теме Воды в Крыму не хватает разве боевикам, но точно не жителям, – Бабин

Крымчане опасаются, что в туристический сезон подачу воды на полуострове ограничат еще сильнее, чем раньше.

В Крыму поставляют воду по графику

По информации так называемой "администрации" Крыма, на полуострове действует график, который ввели с 25 февраля. То есть водоснабжение происходит:

с 5:00 до 10:00;

с 17:00 до 22:00.

"Сейчас разрабатывают все возможные схемы. До заседания комиссии никакие меры не вводят", – говорится в сообщении. Единственное водохранилище, которое якобы обеспечивает Алушту водой – это Изобильненское.

Обратите внимание! Согласно нормам международного законодательства, ответственной за проблемы воды в Крыму является страна-оккупант – Россия.

В то же время в Ялте пока не обсуждают введение новых ограничений. Несмотря на это, график поставки воды там также действует:

с 6:00 до 9:00;

с 18:00 до 21:00.

Что известно о воде в Крыму