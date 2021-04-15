Из-за туристического сезона в Крыму: для жителей полуострова может не хватить воды
Вододефицит в Крыму может обостриться из-за туристического сезона. Воды якобы может не хватить, если на полуостров приедут российские туристы, которые не смогли попасть в Турцию.
Источник:Подъём
В ряде городов Крыма сейчас водоснабжение происходит по графику. Например, в Алуште оккупационные власти ждут активного таяния снежных горных шапок, чтобы выстроить схему подачи воды на теплый период,
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Крымчане опасаются, что в туристический сезон подачу воды на полуострове ограничат еще сильнее, чем раньше.
В Крыму поставляют воду по графику
По информации так называемой "администрации" Крыма, на полуострове действует график, который ввели с 25 февраля. То есть водоснабжение происходит:
- с 5:00 до 10:00;
- с 17:00 до 22:00.
"Сейчас разрабатывают все возможные схемы. До заседания комиссии никакие меры не вводят", – говорится в сообщении. Единственное водохранилище, которое якобы обеспечивает Алушту водой – это Изобильненское.
В то же время в Ялте пока не обсуждают введение новых ограничений. Несмотря на это, график поставки воды там также действует:
- с 6:00 до 9:00;
- с 18:00 до 21:00.
Что известно о воде в Крыму
- До того, как Россия оккупировала Крым, Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%.
- Из-за недостатка воды страдают степные районы Крыма, в частности гибнут деревья. Ведь действия оккупационных властей привели к засолению почвы.
- Несмотря на это, Украина не восстановит водоснабжение в Крым, пока полуостров – оккупирован Россией.
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