Через туристичний сезон в Криму: для жителів півострова може не вистачити води
Вододефіцит у Криму може загостритись через туристичний сезон. Води нібито може не вистачити, якщо до півострова приїдуть російські туристи, які не змогли потрапити в Туреччину.
Джерело:"Підйом"
У низці міст Криму наразі водопостачання відбувається за графіком. Наприклад, в Алушті окупаційна влада чекає активного танення снігових гірських шапок, щоб вибудувати схему подачі води на теплий період,
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Кримчани побоюються, що в туристичний сезон подачу води на півострові обмежать ще сильніше, ніж раніше.
У Криму постачають воду за графіком
За інформацією так званою "адміністрацією" Криму, на півострові діє графік, який ввели з 25 лютого. Тобто водопостачання відбувається:
- від 5:00 до 10:00;
- від 17:00 до 22:00.
"Наразі розробляють усі можливі схеми. До засідання комісії жодні заходи не вводять", – мовиться у повідомленні. Єдине водосховище, яке нібито забезпечує Алушту водою – це Ізобільненське.
Водночас в Ялті поки не обговорюють введення нових обмежень. Попри це, графік постачання води там також діє:
- від 6:00 до 9:00;
- від 18:00 до 21:00.
Що відомо про воду в Криму
- До того, як Росія окупувала Крим, Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%.
- Через нестачу води потерпають степові райони Криму, зокрема гинуть дерева. Адже дії окупаційної влади призвели до засолення ґрунту.
- Попри це, Україна не відновить водопостачання в Крим, поки півострів – окупований Росією.
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