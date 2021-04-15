Вододефіцит у Криму може загостритись через туристичний сезон. Води нібито може не вистачити, якщо до півострова приїдуть російські туристи, які не змогли потрапити в Туреччину.

У низці міст Криму наразі водопостачання відбувається за графіком. Наприклад, в Алушті окупаційна влада чекає активного танення снігових гірських шапок, щоб вибудувати схему подачі води на теплий період,

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Кримчани побоюються, що в туристичний сезон подачу води на півострові обмежать ще сильніше, ніж раніше.

У Криму постачають воду за графіком

За інформацією так званою "адміністрацією" Криму, на півострові діє графік, який ввели з 25 лютого. Тобто водопостачання відбувається:

від 5:00 до 10:00;

від 17:00 до 22:00.

"Наразі розробляють усі можливі схеми. До засідання комісії жодні заходи не вводять", – мовиться у повідомленні. Єдине водосховище, яке нібито забезпечує Алушту водою – це Ізобільненське.

Зверніть увагу! Згідно з нормами міжнародного законодавства, відповідальною за проблеми води у Криму є країна-окупант – Росія.

Водночас в Ялті поки не обговорюють введення нових обмежень. Попри це, графік постачання води там також діє:

від 6:00 до 9:00;

від 18:00 до 21:00.

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