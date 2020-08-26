У Зеленського заявили, що водопостачання до Криму відновлять тільки після деокупаціїї
Представництво президента в Криму категорично проти відновлення водопостачання на тимчасово окупований півострів, допоки територія не повернеться під суверенітет України.
Проблема водопостачання на окупований Крим – це єдина проблема, яку Росія не може вирішити самостійно. Про це заявив представник Зеленського в Криму Антон Кориневич в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
До теми: Без шансів, – Арахамія про заяву Кравчука щодо подачі води у Крим
Україна не повинна вирішувати це питання за країну-окупанта. Тому позиція однозначна – ніякої води в Крим до деокупації півострова,
– заявив Кориневич.
Також представник президента підтвердив, що поки неможливо розділити водопостачання для жителів Криму та підприємств.
Що відомо про можливе водопостачання до Криму
Напередодні очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук припустив, що Україна може відновити водопостачання в окупований Крим у разі гуманітарної катастрофи, але тільки для жителів півострова.
Натомість глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна не планує відновлювати подачу прісної води в окупований Крим. Принаймні, зараз немає жодних шансів на те, щоб Рада розглядала це питання.
Чому Україна припинила постачати воду до Криму
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді до моменту російської окупації.
- Вода надходила через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з Кримом.
- Проте після окупації Криму у 2014 році Україна припинила водопостачання на півострів. Відтак, із прісною водою там почалися серйозні проблеми.