Представництво президента в Криму категорично проти відновлення водопостачання на тимчасово окупований півострів, допоки територія не повернеться під суверенітет України.

Проблема водопостачання на окупований Крим – це єдина проблема, яку Росія не може вирішити самостійно. Про це заявив представник Зеленського в Криму Антон Кориневич в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Україна не повинна вирішувати це питання за країну-окупанта. Тому позиція однозначна – ніякої води в Крим до деокупації півострова,

– заявив Кориневич.

Також представник президента підтвердив, що поки неможливо розділити водопостачання для жителів Криму та підприємств.

Що відомо про можливе водопостачання до Криму

Напередодні очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук припустив, що Україна може відновити водопостачання в окупований Крим у разі гуманітарної катастрофи, але тільки для жителів півострова.

Натомість глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна не планує відновлювати подачу прісної води в окупований Крим. Принаймні, зараз немає жодних шансів на те, щоб Рада розглядала це питання.

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