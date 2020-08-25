Очільник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити подачу води в Крим, однак за певних умов.

За яких умов Україна дасть воду в Крим

Перший президент зазначив, що Україна може відновити подачу води до Криму у разі гуманітарної катастрофи. Про це Кравчук сказав в ефірі "Українського радіо".

До речі Україна не встигне підготуватися до виборів в ОРДЛО до 25 жовтня, – Кравчук

Тоді Київ відновить воду тільки для жителів півострова. Кравчук наголосив, що промисловим підприємствам Україна ніколи не дасть воду.

В Криму живуть українці, і якщо раптом якась гуманітарна катастрофа трапиться, раптом, яка пов'язана з водою, то можемо дати людям воду,

– додав очільник української делегації у ТКГ.

Політик нагадав, відповідно до міжнародного права, країна-окупант повинна забезпечувати населення всіма потребами, зокрема, водою. За словами Кравчука, коли з Криму підуть російські війська, питання води "автоматично припинить існувати".

Зверніть увагу! Раніше Президент України Володимир Зеленський наголошував, що відновлення води в Крим можливе тільки після його деокупації. Президент також розповідав, що переговори щодо подачі води в Крим не ведуться.

Що говорив Кравчук на посаді очільника української сторони у ТКГ