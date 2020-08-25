Кравчук назвав умову, за якої Україна відновить подачу води в Крим
Очільник української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити подачу води в Крим, однак за певних умов.
За яких умов Україна дасть воду в Крим
Перший президент зазначив, що Україна може відновити подачу води до Криму у разі гуманітарної катастрофи. Про це Кравчук сказав в ефірі "Українського радіо".
До речі Україна не встигне підготуватися до виборів в ОРДЛО до 25 жовтня, – Кравчук
Тоді Київ відновить воду тільки для жителів півострова. Кравчук наголосив, що промисловим підприємствам Україна ніколи не дасть воду.
В Криму живуть українці, і якщо раптом якась гуманітарна катастрофа трапиться, раптом, яка пов'язана з водою, то можемо дати людям воду,
– додав очільник української делегації у ТКГ.
Політик нагадав, відповідно до міжнародного права, країна-окупант повинна забезпечувати населення всіма потребами, зокрема, водою. За словами Кравчука, коли з Криму підуть російські війська, питання води "автоматично припинить існувати".
Що говорив Кравчук на посаді очільника української сторони у ТКГ
- Леоніда Кравчука призначили на посаду голови української сторони у Тристоронній контактній групі в кінці липня 2020 року.
- За переконаннями політика, аби вирішити конфлікт на Донбасі, регіон має отримати "особливий статус". Також Кравчук запропонував створити для Донбасу вільну економічну зону.
- Кравчук наголошував, що вибори в окупованому Донбасі проводити не можна. За словами голови ТКГ, зараз там надто багато "заробітчан зі зброєю", які нікому не підпорядковуються.
- Соратник та заступник Кравчука Вітольд Фокін має намір поїхати на Донбас для налагодження комунікації. Однак, як стверджує очільник української сторони ТКГ, спілкуватись із бойовиками Фокін не буде.