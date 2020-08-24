Особливий статус і вільна економічна зона, – Кравчук про майбутнє Донбасу
Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що більшість жителів Донбасу хотіли би бути у складі України, маючи особливий статус. Також він сказав, що варто створити вільну економічну зону для регіону.
Леонід Кравчук зазначив, що "червоною лінією" для нього є питання територіальної цілісності та суверенітету України. Про це очільник української делегації у ТКГ розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.
До теми Україна не встигне підготуватись до виборів в ОРДЛО до 25 жовтня, – Кравчук
Кравчук про особливий статус Донбасу
Перший Президент України заявив, що можна замінити поняття "особливий статус" на "систему особливого місцевого управління" на Донбасі.
Ми даємо їм (жителям Донбасу – 24 канал) особливі права, свободи тощо,
– сказав очільник української делегації в ТКГ.
Окрім цього, Кравчук запропонував створити для Донбасу вільну економічну зону. Він зазначив, що в такій зоні зовсім по іншому працюють управління, доходи, інвестиції. При цьому до економічної зони мають належати повністю Донецька і Луганська області, а не лише окуповані території.
Що таке вільна економічна зона?Це частина країни, виділена із загального кордону держави. Зона має повну свободу в режимі господарських питань, особливий режим управління і пільгові умови діяльності.
Про миротворців на Донбасі
Кравчук підтримує ідею введення миротворців на Донбас, але вважає це нездійсненним.
"Тільки зараз ми маємо 400 тисяч кілометрів кордону. Маємо справу з Росією. Вона каже ні. Можна поставити миротворців тільки на лініях розмежування, а не на кордоні. Вона буде заперечувати і піднімати внутрішню опозицію в Україні. Це стає небезпечним", – підсумував Кравчук.
Участь Кравчука у ТКГ: що відомо
- Володимир Зеленський 30 липня призначив Леоніда Кравчука очільником української делегації у Тристоронній контактній групі.
- Кравчук наголошував на створенні вільної економічної зони, тільки зайшовши у ТКГ.
- Окрім цього, Кравчук говорив, що Україна може піти на поступки та дозволити жителям Донбасу ширше використання російської мови.
- Соратник та заступник Кравчука Вітольд Фокін розповідав, що має намір поїхати на Донбас, аби налагодити комунікацію між населенням. Проте, за словами Кравчука, із бойовиками Фокін говорити не буде.