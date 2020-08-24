Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що більшість жителів Донбасу хотіли би бути у складі України, маючи особливий статус. Також він сказав, що варто створити вільну економічну зону для регіону.

Леонід Кравчук зазначив, що "червоною лінією" для нього є питання територіальної цілісності та суверенітету України. Про це очільник української делегації у ТКГ розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Кравчук про особливий статус Донбасу

Перший Президент України заявив, що можна замінити поняття "особливий статус" на "систему особливого місцевого управління" на Донбасі.

Ми даємо їм (жителям Донбасу – 24 канал) особливі права, свободи тощо,

– сказав очільник української делегації в ТКГ.

Важливо! На початку серпня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук казав, що питання про особливий статус Донбасу можуть винести на референдум. Однак про відділення територій, як каже Стефанчук, ніхто не говорить.

Окрім цього, Кравчук запропонував створити для Донбасу вільну економічну зону. Він зазначив, що в такій зоні зовсім по іншому працюють управління, доходи, інвестиції. При цьому до економічної зони мають належати повністю Донецька і Луганська області, а не лише окуповані території.

Що таке вільна економічна зона? Це частина країни, виділена із загального кордону держави. Зона має повну свободу в режимі господарських питань, особливий режим управління і пільгові умови діяльності.

Про миротворців на Донбасі

Кравчук підтримує ідею введення миротворців на Донбас, але вважає це нездійсненним.

"Тільки зараз ми маємо 400 тисяч кілометрів кордону. Маємо справу з Росією. Вона каже ні. Можна поставити миротворців тільки на лініях розмежування, а не на кордоні. Вона буде заперечувати і піднімати внутрішню опозицію в Україні. Це стає небезпечним", – підсумував Кравчук.

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