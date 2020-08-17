Ідея учасника української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна поїхати на окупований Донбас полягала у спілкуванні з громадянським суспільством. Говорити з проросійськими бойовиками зараз він не буде.

Коли Вітольд Фокін говорив про необхідність поїхати на окупований Донбас, щоб поговорити з людьми, йшлось не про бойовиків. Про це розповів очільник української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю "Сьогодні".

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Коли ми розмовляли, не йшлося про спілкування з бойовиками. Там живуть мільйони людей, є ознаки громадянського суспільства. Є люди, які не брали і не беруть участі у війні, живуть у неймовірно складних умовах,

– сказав політик.

В чому полягає ідея Фокіна "поїхати на окупований Донбас"

Після того, як Фокін погодився взяти участь у ТКГ, у коментарі журнлістам він зазначив, що треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Багато українців розкритикували позицію Фокіна, оскільки процес переговорів може легалізувати проросійських бойовиків.

Проте, за словами Кравчука, українська делегація хоче, щоб люди спілкувалися між собою. Йдеться про спілкування на рівні громадянського суспільства.

"А коли ми відчуємо, що вже домовляємося, тоді можна переходити на інший рівень. Зараз мова не йде про спілкування з бойовиками", – наголосив очільник української сторони у ТКГ.

Окрім цього, Кравчук розповів, що знає Фокіна, "як облупленого" та працює разом з ним ще з радянських часів.

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