Україна не планує відновлювати подачу прісної води в окупований Крим. Принаймні, зараз немає жодних шансів на те, щоб Рада розглядала це питання.

Таку думку висловив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Інтерфакс-Україна. Таким чином він прокоментував заяву, яка нещодавно пролунала від глави української делегації ТКГ у Мінську Леоніда Кравчука.

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Що сказав Кравчук

Кравчук в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив припущення, що Україна могла б повернути водопостачання у Крим в разі гуманітарної катастрофи на півострові.

"В Криму живуть українці, і якщо раптом якась гуманітарна катастрофа трапиться, раптом, яка пов'язана з водою, то можемо дати людям воду", – сказав він.

Як таку заяву прокоментував Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" у Раді сказав, що Кравчука поважає, втім, він не в парламенті, відтак таке рішення приймати зараз точно ніхто не буде.

Ми нічого не плануємо запускати в Крим. Пана Кравчука ми поважаємо, але пан Кравчук зараз не в парламенті, і думаю, що зараз немає ніяких шансів приймати такі рішення і навіть їх розглядати,

– наголосив він.

Цікаво, що на початку лютого Арахамія теж вляпався у скандал через заяву щодо води у Криму.

Він в ефірі одного з українських телеканалів припустив, що Україна могла б відновити подачу води до Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу. Щоправда, після того, як ці слова підійняли хвилю обурення в суспільстві, він поспішив виправдатися. Арахамія тоді сказав, що ведучий програми безальтернативно сформулював йому запитання.

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