Без шансів, – Арахамія про заяву Кравчука щодо подачі води у Крим
Україна не планує відновлювати подачу прісної води в окупований Крим. Принаймні, зараз немає жодних шансів на те, щоб Рада розглядала це питання.
Таку думку висловив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Інтерфакс-Україна. Таким чином він прокоментував заяву, яка нещодавно пролунала від глави української делегації ТКГ у Мінську Леоніда Кравчука.
Раніше Сподіваються хіба на дощі: окупанти в Криму почали обмежувати подачу людям питної води
Що сказав Кравчук
Кравчук в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив припущення, що Україна могла б повернути водопостачання у Крим в разі гуманітарної катастрофи на півострові.
"В Криму живуть українці, і якщо раптом якась гуманітарна катастрофа трапиться, раптом, яка пов'язана з водою, то можемо дати людям воду", – сказав він.
Як таку заяву прокоментував Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" у Раді сказав, що Кравчука поважає, втім, він не в парламенті, відтак таке рішення приймати зараз точно ніхто не буде.
Ми нічого не плануємо запускати в Крим. Пана Кравчука ми поважаємо, але пан Кравчук зараз не в парламенті, і думаю, що зараз немає ніяких шансів приймати такі рішення і навіть їх розглядати,
– наголосив він.
Цікаво, що на початку лютого Арахамія теж вляпався у скандал через заяву щодо води у Криму.
Він в ефірі одного з українських телеканалів припустив, що Україна могла б відновити подачу води до Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу. Щоправда, після того, як ці слова підійняли хвилю обурення в суспільстві, він поспішив виправдатися. Арахамія тоді сказав, що ведучий програми безальтернативно сформулював йому запитання.
Проблеми з питною водою у Криму та чутки про новий напад Росії:
- До окупації Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.
- Вода надходила через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з Кримом.
- Після окупації Росією півострова у 2014 році Україна припинила водопостачання. Відтак, із прісною водою у Криму почалися серйозні проблеми.
- Влітку 2020 року низка західних військових експертів, а також українська розвідка допустили, що Росія може здійснити нове вторгнення в Україну з окупованого Криму.
- Тоді казали, що напасти агресор може навіть у вересні, під час навчань "Кавказ – 2020".
- Мовляв, головною метою окупантів стане можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.
- Водночас генерал-лейтенант та екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що після Херсона Росія може захопити й Одесу.
- Втім, командувач ООС Сергій Наєв вважає, що безпосередньої загрози вторгнення Росії в Україну наразі немає.