У Сімферопольському та Бахчисарайському районах анексованого Росією Криму подачу питної води вже обмежили – від початку доби 24 серпня. Загалом 40 населених пунктів отримуватимуть воду за графіком і так буде до весни 2021 року, якщо восени не пройдуть рясні дощі.

Критичну ситуацію з водою у Криму визнала місцева окупаційна адміністрація, а написали про це у ТАСС.

До теми Зараз про воду до Криму ніхто не говорить, – Зеленський

З повідомлення російських ЗМІ дізнаємося таке:

Перший етап обмеження водопостачання у Криму окупанти почали вже від початку доби 24 серпня. Постачання гарячої води при цьому припиняють зовсім.

у Криму окупанти почали вже від початку доби 24 серпня. Постачання гарячої води при цьому припиняють зовсім. Другий етап обмежень запланували на 31 серпня, а початок третього етапу – на 7 вересня.

Питна вода подаватиметься людям за графіком у Сімферополі та ще 39 населених пунктах . Люди отримуватимуть воду лише в ранкові та вечірні години.

. Люди отримуватимуть воду лише в ранкові та вечірні години. Найбільше це стосується Сімферопольського і Бахчисарайського районів, адже пов'язані із ними Аянське, Партизанське й Сімферопольське водосховища критично обміліли (наповнені на 19 – 51%).

Окупанти намагаються заспокоїти людей обіцянками "привозити воду автоцистернами до житлових районів". А ще переконують, що туристичних регіонів обмеження не зачеплять.

Водночас керівник "Кримської академії наук" Віктор Тарасенко зауважив, що обмеження водопостачання можуть тривати до весни 2021 року – хіба що восени та взимку відбудуться "продуктивні опади".

Постачання води в Крим Україна, нагадаємо, перекрила у 2014 році, після анексії півострова Росією.

Цікаво, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 14 серпня говорив, що гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає. Цю тезу, мовляв, придумала російська пропаганда, аби переконувати світ, що Україна зобов'язана подавати воду до окупованого півострова.