Сподіваються хіба на дощі: окупанти в Криму почали обмежувати подачу людям питної води
У Сімферопольському та Бахчисарайському районах анексованого Росією Криму подачу питної води вже обмежили – від початку доби 24 серпня. Загалом 40 населених пунктів отримуватимуть воду за графіком і так буде до весни 2021 року, якщо восени не пройдуть рясні дощі.
Критичну ситуацію з водою у Криму визнала місцева окупаційна адміністрація, а написали про це у ТАСС.
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З повідомлення російських ЗМІ дізнаємося таке:
- Перший етап обмеження водопостачання у Криму окупанти почали вже від початку доби 24 серпня. Постачання гарячої води при цьому припиняють зовсім.
- Другий етап обмежень запланували на 31 серпня, а початок третього етапу – на 7 вересня.
- Питна вода подаватиметься людям за графіком у Сімферополі та ще 39 населених пунктах. Люди отримуватимуть воду лише в ранкові та вечірні години.
- Найбільше це стосується Сімферопольського і Бахчисарайського районів, адже пов'язані із ними Аянське, Партизанське й Сімферопольське водосховища критично обміліли (наповнені на 19 – 51%).
Окупанти намагаються заспокоїти людей обіцянками "привозити воду автоцистернами до житлових районів". А ще переконують, що туристичних регіонів обмеження не зачеплять.
Водночас керівник "Кримської академії наук" Віктор Тарасенко зауважив, що обмеження водопостачання можуть тривати до весни 2021 року – хіба що восени та взимку відбудуться "продуктивні опади".
Цікаво, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 14 серпня говорив, що гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає. Цю тезу, мовляв, придумала російська пропаганда, аби переконувати світ, що Україна зобов'язана подавати воду до окупованого півострова.