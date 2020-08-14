Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що в Криму немає гуманітарної кризи з водою. Це твердження, за його словами, придумала російська пропаганда.

Таку думку Кулеба висловив в інтерв'ю "UA: Українське радіо". І додав: пропагандисти хочуть переконати у цьому весь світ.

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Він також зазначив, що люди, які проживають в Криму, мають доступ до води. А тому повторення наративу про гуманітарну кризу – "це якраз підсилення такого російського сигналу".

Безумовно, якщо почнуть страждати люди, потрібно буде думати як ми можемо їм допомогти. Але, я хочу наголосити дуже чітко, що, відповідно до міжнародного права, повну відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант,

– наголосив Кулеба.

Проте він ствердив, що криза з постачанням води є на військові бази й для важкої промисловості, розташованої в Криму. А звичайні люди не потерпають.

Також міністр зазначив, що відновлення постачання води в Крим можливе лише у контексті деокупації півострова.

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