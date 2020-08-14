Вода в Криму: у МЗС зазначили, що гуманітарної кризи на півострові немає
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що в Криму немає гуманітарної кризи з водою. Це твердження, за його словами, придумала російська пропаганда.
Таку думку Кулеба висловив в інтерв'ю "UA: Українське радіо". І додав: пропагандисти хочуть переконати у цьому весь світ.
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Він також зазначив, що люди, які проживають в Криму, мають доступ до води. А тому повторення наративу про гуманітарну кризу – "це якраз підсилення такого російського сигналу".
Безумовно, якщо почнуть страждати люди, потрібно буде думати як ми можемо їм допомогти. Але, я хочу наголосити дуже чітко, що, відповідно до міжнародного права, повну відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант,
– наголосив Кулеба.
Проте він ствердив, що криза з постачанням води є на військові бази й для важкої промисловості, розташованої в Криму. А звичайні люди не потерпають.
Також міністр зазначив, що відновлення постачання води в Крим можливе лише у контексті деокупації півострова.
Проблеми з питною водою у Криму: важливе
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з островом. А після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел.
- З настанням спеки значно погіршилась ситуація з водопостачанням у Криму. Відтак, обміліли водосховища на півострові, наприклад Міжгірне та Білогірське.
- Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.