Жителі анексованого Криму, точніше окупованого Севастополя, заявили про плачевний стан пересохлих севастопольських річок Бельбек і Кача. За їхніми словами, такого дійсно ще ніколи не було – можна пройтися дном з мертвою рибою.

Річки перетворилися на калюжі в Криму

Про екологічну катастрофу в Криму повідомило видання "Новий Севастополь". У коментарі журналістам старший науковий співробітник відділу планктону Інституту біології південних морів Євгенія Карпова, зі свого боку, зазначила, що висихання є характерним для всіх річок Криму.

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Ми зараз перебуваємо в експедиції на річці Біюк-Карасу (найбільша права притока Салгира) – це північно-східний район Криму. Спостерігаємо схожу картину – річка надзвичайно обміліла,

– зауважила фахівець.

За її словами, головні причини такого явища – це:

посушливий рік у Криму, що є природнім циклічним процесом;

водозабір – "звідусіль качають воду для того, щоб подавати в водосховища, подавати в приватні домоволодіння, і все це робиться як законно, так і незаконно".

"І в результаті річки зараз в катастрофічному становищі перебувають. Зокрема, той же Бельбек", – підкреслила вона.

В окупованому Криму пересохли річки Бельбек і Кача (Фото з соцмереж)

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