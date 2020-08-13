Окремі калюжки, в яких мертва риба: окупанти довели Крим до чергової екокатастрофи – фото
Жителі анексованого Криму, точніше окупованого Севастополя, заявили про плачевний стан пересохлих севастопольських річок Бельбек і Кача. За їхніми словами, такого дійсно ще ніколи не було – можна пройтися дном з мертвою рибою.
Річки перетворилися на калюжі в Криму
Про екологічну катастрофу в Криму повідомило видання "Новий Севастополь". У коментарі журналістам старший науковий співробітник відділу планктону Інституту біології південних морів Євгенія Карпова, зі свого боку, зазначила, що висихання є характерним для всіх річок Криму.
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Ми зараз перебуваємо в експедиції на річці Біюк-Карасу (найбільша права притока Салгира) – це північно-східний район Криму. Спостерігаємо схожу картину – річка надзвичайно обміліла,
– зауважила фахівець.
За її словами, головні причини такого явища – це:
- посушливий рік у Криму, що є природнім циклічним процесом;
- водозабір – "звідусіль качають воду для того, щоб подавати в водосховища, подавати в приватні домоволодіння, і все це робиться як законно, так і незаконно".
"І в результаті річки зараз в катастрофічному становищі перебувають. Зокрема, той же Бельбек", – підкреслила вона.
В окупованому Криму пересохли річки Бельбек і Кача (Фото з соцмереж)
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Проблеми з питною водою у Криму: основне
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом.
- Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел.
- З настанням спеки значно погіршилась ситуація з водопостачанням у Криму. Відтак, обміліли водосховища на півострові, наприклад Міжгірне та Білогірське.
- Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.